Борщ вийде наваристим та дуже ароматним. Він точно сподобається всім вашим близьким.
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Рецепт буковинського борщу
- Час: 1 година 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм яловичини;
– 250 грамів буряку;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 300 грамів картоплі;
– 200 грамів томатів;
– 20 грамів цукру;
– 40 грамів смальцю;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лавровий лист;
– 30 грамів борошна;
– сіль, перець, петрушка до смаку.
Приготування:
- Яловичину помийте, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть годину.
- Тим часом помийте, почистьте та наріжте соломкою буряки. Покладіть на пательню, додайте бульйон і тушкуйте 10 – 15 хвилин.
- Моркву і цибулю почистьте, наріжте дрібним кубиком і додайте до буряка разом зі смальцем та томатом. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин.
- Картоплю почистьте, помийте, наріжте кубиками й покладіть у бульйон.
- Варіть 15 хвилин, після чого додайте томатну засмажку, борошно, лавровий лист, цукор, сіль і перець. Перемішайте і прокип'ятіть.
- Додайте подрібнену петрушку, розтовчений часник і вимкніть вогонь. Подавайте буковинський борщ зі сметаною.
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