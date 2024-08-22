Борщ вийде наваристим та дуже ароматним. Він точно сподобається всім вашим близьким.

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Рецепт буковинського борщу

Час : 1 година 35 хвилин

: 1 година 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини;

– 250 грамів буряку;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 300 грамів картоплі;

– 200 грамів томатів;

– 20 грамів цукру;

– 40 грамів смальцю;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лавровий лист;

– 30 грамів борошна;

– сіль, перець, петрушка до смаку.

Приготування:

Яловичину помийте, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть годину. Тим часом помийте, почистьте та наріжте соломкою буряки. Покладіть на пательню, додайте бульйон і тушкуйте 10 – 15 хвилин. Моркву і цибулю почистьте, наріжте дрібним кубиком і додайте до буряка разом зі смальцем та томатом. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин. Картоплю почистьте, помийте, наріжте кубиками й покладіть у бульйон. Варіть 15 хвилин, після чого додайте томатну засмажку, борошно, лавровий лист, цукор, сіль і перець. Перемішайте і прокип'ятіть. Додайте подрібнену петрушку, розтовчений часник і вимкніть вогонь. Подавайте буковинський борщ зі сметаною.

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