Почему родственникам могут отказать в выплате после гибели военного: решение суда

Семейные связи, совместное проживание в прошлом или отдельные доказательства помощи и заботы при жизни погибшего военнослужащего не дают права на получение выплат от государства. Министерство обороны может потребовать судебное решение об установлении факта совместного проживания, ведения совместного хозяйства и наличия взаимных прав и обязанностей.

Доказательства родственных связей недостаточно для получения выплат

Члены семьи погибшего военнослужащего должны доказать совокупность факторов, свидетельствующих о совместном проживании, совместном быте, ведении совместного хозяйства и взаимных правах и обязанностях с ним. Только в этом случае выполняются требования статьи 3 Семейного кодекса Украины, и семья получает право на денежную помощь.

Так, Верховный Суд рассмотрел дело, в котором дед и бабушка просили судью признать их родственные связи с внуком, погибшим на фронте. Они заявляли, что имеют право на долю единовременной денежной помощи после гибели воина. Но во всех инстанциях им отказали, поскольку не увидели доказательств их семейных отношений.

После того как внук погиб, защищая государство, дед и бабушка обратились в Минобороны с просьбой о назначении единовременной денежной помощи как членам семьи погибшего. Однако документов, которые они подали вместе с заявлением, оказалось недостаточно, поэтому юридический факт семейных отношений между ними не был установлен.

В материалах дела указывается, что внук проживал с истцами после достижения 18 лет. По словам бабушки и дедушки, у них было хозяйство и общий бюджет. Ремонт их дома частично оплатил именно внук, а также частично взял на себя отдельные семейные расходы.

Родственники взяли также другие доказательства: показания свидетелей, акты обследования материально-бытовых условий и т. п.

Однако при этом военнослужащий состоял в официальном браке. Именно жена возбудила дело о наследовании после того, как официально получила извещение о гибели мужа.

Верховный суд постановил, что доказательств, свидетельствующих о родственных связях погибшего военнослужащего с бабушкой и дедушкой, было недостаточно. Суд не может выносить решение на основе отдельно взятых фактов, если от этого зависит возникновение права на социальные выплаты. Право на получение материальной помощи возникает не в силу биологического родства, а на основании норм семейного законодательства.

В Кассационном суде также постановили, что наличие личных документов военнослужащего, почтение его памяти родственниками и указание имени в отдельных совместных документах не доказывают в полной мере факт проживания одной семьей. Поэтому решение об отказе в признании оставили без изменений.

Однако Кассационный суд уточнил, что данное дело не может служить прецедентом для разрешения подобных споров, поскольку они должны рассматриваться с учетом конкретных фактических обстоятельств.

Напомним, в 2025 году Кабмин изменил порядок выплат, позволив военнослужащим при жизни определить, кто именно получит помощь и в каких долях. Если такого личного распоряжения нет, средства будут распределяться между родственниками в соответствии с законом.

Право на выплату имеют не только супруга, дети и родители погибшего. Помощь получают также дети, рожденные после смерти военнослужащего, внуки или гражданские супруги, если факт совместного проживания установлен судом.

Размер единовременной помощи составляет не менее 15 миллионов гривен.