Кто из семьи имеет право на выплату
На помощь от государства имеют право члены семей защитников Украины, которые погибли на фронте или умерли в течение года после получения ранения.
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Размер такой единовременной денежной помощи не может быть меньше 15 миллионов гривен.
Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего. К ним относятся:
- Дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав при жизни.
- Вдова или вдовец.
- Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.
- Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.
- Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда.
- Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.
Согласно закону, 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.