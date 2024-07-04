Кто из семьи имеет право на выплату

На помощь от государства имеют право члены семей защитников Украины, которые погибли на фронте или умерли в течение года после получения ранения.

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Размер такой единовременной денежной помощи не может быть меньше 15 миллионов гривен.

Заметьте! Помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали суверенитет нашего государства.

Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего. К ним относятся:

Дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав при жизни.

Вдова или вдовец.

Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.

Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.

Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда.

Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.

Согласно закону, 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.

Справочно! Защитники также имеют право самостоятельно определить, кто получит деньги в случае их смерти, а также распределить между ними доли в процентах. Военный может составить личное распоряжение в письменной произвольной форме на случай своей гибели, в котором перечислит лиц, которые получат выплаты, и укажет размер их доли в процентах.