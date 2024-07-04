Хто з сім'ї має право на виплату

На допомогу від держави мають право члени сімей захисників України, які загинули на фронті або померли протягом року після отримання поранення.

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Розмір такої одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 15 мільйонів гривень.

Зауважте! Допомога виплачується не тільки сім’ям громадян України, але й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали суверенітет нашої держави.

Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця. До них належать:

Діти, включаючи усиновлених, народжених після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблу особу було позбавлено батьківських прав за життя.

Вдова або вдівець.

Батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені.

Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.

Цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання однією сім’єю встановлено рішенням суду.

Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.

Згідно із законом, 15 мільйонів гривень розподіляються між всіма членами сім’ї у рівних частинах.

Довідково! Захисники також мають право самостійно визначити, хто отримає гроші у випадку їхньої смерті, а також розподілити між ними частки у відсотках. Військовий може скласти особисте розпорядження у письмовій довільній формі на випадок своєї загибелі, в якому перелічить осіб, які отримають виплати, та вкаже розмір їх частки у відсотках.