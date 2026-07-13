Доведення родинних зв'язків недостатньо для отримання виплат

Члени сім'ї загиблого військового повинні довести сукупність факторів про спільне проживання, спільний побут, ведення спільного господарства та взаємні права й обов'язки з ним. Саме тоді виконуються вимоги статті 3 Сімейного кодексу України й родина отримує право на грошову допомогу.

Так Верховний Суд розглянув справу, в якій дід та баба просили суддю визнати їхні родинні зв'язки з онуком, який поліг на фронті. Вони заявляли, що мають право на частку одноразової грошової допомоги після загибелі воїна. Але в усіх інстанціях їм відмовили, бо не побачили докази їхніх сімейних відносин.

Після того, як онук загинув, захищаючи державу, дід і баба звернулися до Міноборони задля призначення одноразової грошової допомоги як членам сім'ї загиблого. Але документів, які вони подали із заявою, було недостатньо, тож юридичний факт сімейних відносин між ними не був встановлений.

У матеріалах справи йдеться, що онук проживав з позивачами після 18-ти років. За словами баби й діда, вони мали господарство та спільний бюджет. Ремонт їхнього будинку частково оплатив саме онук і частково взяв на себе окремі сімейні витрати.

Родичі забрали також інші докази: показання свідків, акти обстеження матеріально-побутових умов тощо.

Але при цьому воїн має офіційний шлюб. Саме дружина відкрила спадкову справу після того, як офіційно отримала повідомлення про загибель чоловіка.

Верховний суд визначив, що доказів, які б свідчили про родинні зв'язки полеглого військового з бабою та дідом було недостатньо. Суд не може ухвалювати рішення на основі окремо взятих фактів, якщо від цього залежить виникнення права на соціальні виплати. Право на отримання матеріальної допомоги виникає не через біологічну спорідненість, а на основі норм сімейного законодавства.

У Касаційному суді теж визначили, що наявність особистих документів військового, вшанування родичами його пам'яті та зазначення імені в окремих спільних документах повноцінно не доводять факт проживання однією сім'єю. Тож рішення про відмову визнання залишили без змін.

Але Касаційний Суд уточнив, що ця справа не може бути зразковою для розв'язання подібних спорів, бо вони мають розглядатися з урахуванням конкретних фактичних обставин.

Нагадаємо, у 2025 році Кабмін змінив порядок виплат, дозволивши військовослужбовцям за життя визначити, хто саме отримає допомогу та в яких частках. Якщо такого особистого розпорядження немає, кошти розподілятимуться між родичами за законом.

Право на виплату мають не лише дружина, діти та батьки загиблого. Допомогу отримують і діти, народжені після смерті військового, онуки чи цивільні чоловік/дружина, якщо факт спільного проживання встановив суд.

Розмір одноразової допомоги становить не менше 15 мільйонів гривень.