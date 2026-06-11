Женщина требовала часть долга от зятя: суд объяснил, почему мужчина не должен был возвращать деньги

Женщина дала деньги в долг своей дочери и они подписали соответствующий договор займа. Немалую сумму она вместе с мужем должна была потратить на приобретение квартиры. Заемщица подписала расписку, в которой приняла обязательство отдать деньги по требованию матери.

Что требовала мать?

Женщина, которая заняла деньги дочери, через суд требовала вернуть 30 тысяч евро, согласно подписанному в 2018 году договору. Когда ее дочь получила деньги и приобрела квартиру, то она проживала с мужем в браке. То есть жилье можно считать общей собственностью, а потому взыскать средства заимодатель требовала не только с дочери, но также с ее мужа. Об этом говорится в материалах дела, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Сначала дело рассмотрел Каменец-Подольский горрайонный, который доказал, что заем и договор о нем действительно существовали, а средства не возвращались женщине. Поэтому по решению суда дочь должна была вернуть матери 15 тысяч евро.

Что решили судьи?

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении части, где женщина требовала деньги от своего зятя. Мол, правовых оснований для этого не было, то есть в расписке не говорилось об этом обязательстве.

Тогда истица обратилась в апелляционный суд. Она пыталась доказать, что деньги передавались для нужд семьи, потому что за них они приобрели жилье. Поэтому мужчина должен отдавать долг наравне с заемщицей. Судья, изучая все факты учел, что для взыскания долга с обоих супругов нужно, чтобы заключение сделки происходило именно в интересах семьи с письменным согласием другого члена. Но в этом случае договор займа заключался непосредственно между истицей и заемщицей, без привлечения третьих лиц.

То есть, по выводам суда, пребывания заемщицы в браке и приобретения общего имущества не дает оснований требовать деньги с ее мужа. Суд применил нормы Гражданского и Семейного кодексов и определил, что денежные обязательства в этом случае возникли только у жены. То есть решение суда первой инстанции было законным.

Было определено, что наличие зарегистрированного брака не должно возлагать ответственность за долги на обоих супругов, если на это не было соответствующего согласия. Но для того, чтобы можно было ссылаться на покупку в интересах семьи, нужны доказательства, которых истица не предоставила. А муж не давал согласия на заключение договора и не участвовал в его реализации.