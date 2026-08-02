Не всегда виноват водитель: когда за ДТП со служебным автомобилем платит компания

Многие считают, что ответственность за дорожно-транспортное происшествие всегда лежит на водителе. Однако в случае со служебным автомобилем это правило действует не всегда.

Когда убытки возмещает работодатель

Если работник стал виновником ДТП, управляя служебным автомобилем во время выполнения служебных обязанностей, убытки должен возмещать работодатель, как определено в статье 1172 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о случаях, когда водитель:

управлял служебным автомобилем на законных основаниях;

исполнял свои трудовые или служебные обязанности;

действовал в рамках задач, определенных трудовым договором, должностной инструкцией или поручением руководства.

При этом служебными обязанностями считается не только работа, прямо прописанная в должностной инструкции, но и другие поручения работодателя. Так же к ним относятся действия, вызванные производственной необходимостью как на территории предприятия, так и за его пределами.

Иначе законодательство трактует ситуацию, когда работник использовал служебный автомобиль в личных целях.

В таком случае он уже не выполнял трудовые обязанности, поэтому отвечать за причиненный ущерб будет самостоятельно.

Что говорит Верховный Суд

Такой подход подтверждает и судебная практика.

Так, в январе 2025 года Верховный Суд по делу № 592/7961/18 подтвердил, что работодатель несет ответственность за ущерб, причиненный в результате ДТП с участием его работника на служебном автомобиле.

Обстоятельства дела касались аварии, произошедшей еще в апреле 2018 года. Водитель служебного автомобиля совершил наезд на пешехода, который получил тяжкие телесные повреждения, долго лечился и частично утратил трудоспособность.

Самого водителя признали виновным по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на три года.

Несмотря на это, Верховный Суд отметил, что возмещать ущерб должно именно предприятие, потому что водитель в момент аварии выполнял свои служебные обязанности.

Суд признал обоснованными требования потерпевшего о компенсации морального вреда и обязал работодателя выплатить 100 тысяч гривен.

Таким образом, если авария произошла во время выполнения работы, работодателю не избежать ответственности за последствия ДТП.

Напомним, что если водителя признают виновным в совершении аварии, он должен возместить больнице расходы на лечение потерпевшего. Верховный Суд подчеркнул, что такие расходы не покрываются полисом обязательного автострахования.