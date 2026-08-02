Когда убытки возмещает работодатель

Если работник стал виновником ДТП, управляя служебным автомобилем во время выполнения служебных обязанностей, убытки должен возмещать работодатель, как определено в статье 1172 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о случаях, когда водитель:

управлял служебным автомобилем на законных основаниях;

исполнял свои трудовые или служебные обязанности;

действовал в рамках задач, определенных трудовым договором, должностной инструкцией или поручением руководства.

При этом служебными обязанностями считается не только работа, прямо прописанная в должностной инструкции, но и другие поручения работодателя. Так же к ним относятся действия, вызванные производственной необходимостью как на территории предприятия, так и за его пределами.

Иначе законодательство трактует ситуацию, когда работник использовал служебный автомобиль в личных целях.

В таком случае он уже не выполнял трудовые обязанности, поэтому отвечать за причиненный ущерб будет самостоятельно.

Что говорит Верховный Суд

Такой подход подтверждает и судебная практика.

Так, в январе 2025 года Верховный Суд по делу № 592/7961/18 подтвердил, что работодатель несет ответственность за ущерб, причиненный в результате ДТП с участием его работника на служебном автомобиле.

Обстоятельства дела касались аварии, произошедшей еще в апреле 2018 года. Водитель служебного автомобиля совершил наезд на пешехода, который получил тяжкие телесные повреждения, долго лечился и частично утратил трудоспособность.

Самого водителя признали виновным по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на три года.

Несмотря на это, Верховный Суд отметил, что возмещать ущерб должно именно предприятие, потому что водитель в момент аварии выполнял свои служебные обязанности.

Суд признал обоснованными требования потерпевшего о компенсации морального вреда и обязал работодателя выплатить 100 тысяч гривен.

Таким образом, если авария произошла во время выполнения работы, работодателю не избежать ответственности за последствия ДТП.

Напомним, что если водителя признают виновным в совершении аварии, он должен возместить больнице расходы на лечение потерпевшего. Верховный Суд подчеркнул, что такие расходы не покрываются полисом обязательного автострахования.