Коли збитки відшкодовує роботодавець

Якщо працівник спричинив ДТП, керуючи службовим автомобілем під час виконання роботи, відшкодовувати збитки має роботодавець, визначає стаття 1172 Цивільного кодексу України.

Йдеться про випадки, коли водій:

керував службовим автомобілем на законних підставах;

виконував свої трудові або службові обов'язки;

діяв у межах завдань, визначених трудовим договором, посадовою інструкцією чи дорученням керівництва.

При цьому службовими обов'язками вважається не лише робота, яка прямо прописана у посадовій інструкції, а й інші доручення роботодавця. Також до них зараховуються дії, викликані виробничою необхідністю як на території підприємства, так і за його межами.

По-іншому законодавство трактує ситуацію, коли працівник використовував службовий автомобіль у власних цілях.

У такому випадку він уже не виконував трудові обов'язки, тому відповідати за заподіяну шкоду буде самостійно.

Що каже Верховний Суд

Такий підхід підтверджує і судова практика.

Так, у січні 2025 року Верховний Суд у справі 592/7961/18 підтвердив, що роботодавець відповідальний за шкоду, завдану ДТП за участі його працівника на службовому авто.

Обставини справи стосувалися аварії, яка сталася ще у квітні 2018 року. Водій службового автомобіля здійснив наїзд на пішохода, який отримав тяжкі тілесні ушкодження, довго лікувався та частково втратив працездатність.

Самого водія визнали винним за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та призначили йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та права керувати транспортними засобами на три роки.

Попри це, Верховний Суд зазначив, що відшкодувати збитки має саме підприємство, оскільки водій у момент аварії виконував свої службові обов'язки.

Суд визнав обґрунтованими вимоги потерпілого про компенсацію моральної шкоди та зобов'язав роботодавця виплатити 100 тисяч гривень.

Отож, якщо аварія сталася під час виконання роботи, роботодавцеві не уникнути відповідальності за наслідки ДТП.

Нагадаємо, якщо водія визнають винним у скоєнні аварії, він повинен відшкодувати лікарні витрати на лікування потерпілого. Верховний Суд наголосив, що такі витрати не покриваються полісом обов'язкового автострахування.