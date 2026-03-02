Приоритет – жизни детей: Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации
- В Украине подписан закон об обязательной эвакуации детей с территорий активных военных действий.
- Закон позволяет военным администрациям принимать решение об эвакуации для защиты детей.
В Украине начал действовать закон об обязательной эвакуации из опасных районов. В частности это касается детей, проживающих на территорий активных и возможных военных действий.
Что предусматривает закон №4779-IX?
Эвакуация населения, в частности детей с территорий активных военных действий и мест возможных боев становится обязательной. Соответствующий закон 2 марта подписал президент Владимир Зеленский, передает Верховная Рада Украины.
Так отныне законодательно разрешено вывозить детей из мест активных боевых действий, даже если родители в этом отказывают.
Приоритетом государство считает право ребенка на жизнь. Разрешение на эвакуацию детей и взрослых получили военные администрации. Именно они имеют полномочия принимать решение об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы для защиты от обстрелов.
Закон №4779-IX совершенствует законодательство в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Учитывается мировой опыт в соответствующих вопросах.
В пояснительной записке к Закону говорится о том, что сейчас уточнены задачи и полномочия органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации детей принудительным способом детей в условиях правового режима военного положения. Этот процесс осложнялся негативным отношением родителей или опекунов детей.
Принятый парламентом документ передали на подпись президенту 13 февраля. Сейчас, после окончательного утверждения, он вступил в законность.
Что известно об эвакуации из опасных районов?
Верховная Рада рассматривала проект закона относительно урегулирования порядка эвакуации детей в случае угрозы жизни или безопасности. Речь шла об организации перевозки, обеспечение питанием, проживанием и психологической поддержкой, а также о защите персональных данных ребенка.
Количество гражданских, что покидают оккупированные регионы, растет из-за обострения боевых действий, ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продуктов и лекарств, проблем с выплатами пенсий и коммунальными услугами.
Киевские власти ранее готовили сеть специальных эвакуационных автобусов для оперативной эвакуации населения в случае масштабных угроз. Однако сейчас необходимости ехать из украинской столицы нет.