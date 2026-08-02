Не каждый брак является законным: кто рискует лишиться статуса жены и мужа

Если брак заключен с нарушением семейного законодательства, суд может признать его недействительным. В некоторых случаях отменить запись об акте брака может сам орган государственной регистрации.

В законе предусмотрены основания, при которых брак не может быть признан действительным

Заключение брака в Украине происходит по установленным правилам и не может быть признано в случаях, когда у заявителей уже имеется брак или при несогласии кого-либо из партнеров. Об этих и других основаниях, при которых брак аннулируется из-за нарушения норм семейного законодательства, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Первый вариант, когда брак признается недействительным даже без решения суда, – это случаи, когда у кого-то из партнеров уже есть "штамп в паспорте". Такой брак возможен, если действие предыдущей записи в акте брака будет аннулировано. Тогда пара сразу же сможет создать семью совершенно законно.

Другой случай – это зарегистрированный брак между лицами, являющимися родственниками по прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой. В Украине такие союзы запрещены. Также нельзя вступать в брак с недееспособным человеком.

Кроме того, брак может быть признан недействительным судом. В судебные органы обращаются в случаях, когда женщина или мужчина не давали своего согласия на брак, но его зарегистрировали.

Согласие лица не считается свободным, в частности, в том случае, если в момент регистрации брака оно страдало тяжким психическим расстройством, находилось в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в результате чего не осознавала в полной мере значение своих действий и (или) не могла ими управлять, либо если брак был зарегистрирован в результате физического или психического насилия,

– пояснили эксперты.

Суд также может признать брак незаконным, если он заключен между усыновителем и усыновленным им ребенком с нарушением требований, либо между родственниками второй и последующих степеней родства.

Недействительность брака доказывается и в случаях, когда он заключен с лицом, скрывшим свою тяжелую болезнь или такое заболевание, которое может представлять опасность для другого супруга или их детей.

Если лицо не достигло брачного возраста, но уже вступило в брак, то суд также может аннулировать такой брак.

В целом суд принимает во внимание:

возможное нарушение прав и интересов людей;

продолжительность совместного проживания;

характер их отношений;

другие имеющие значение обстоятельства.

Важно, что судья не имеет права расторгнуть брак, если жена беременна или если у пары уже есть дети.

Чтобы признать запись в реестре недействительной, заявление в суд может подать жена или муж; их родители или опекуны; прокурор; орган опеки и попечительства; другие лица, если этим браком были нарушены их права.

Сохраняются ли между партнерами права и обязанности супругов

Аннулирование брака позволяет обоим партнерам не иметь прав и обязанностей супругов. Однако имущество, которое пара приобрела за время проживания "в браке", согласно закону принадлежит им на праве общей долевой собственности. Размер долей каждого из них определяется в соответствии с их вкладом в приобретение этого имущества своим трудом и средствами.

Напомним, что фиктивный брак также считается недействительным, если он был заключен без намерения создать семью и приобрести права и обязанности супругов. Аннулировать его можно по решению суда.

Интересно, что проект будущего Гражданского кодекса предусматривает автоматическое аннулирование брака в случае смены пола одного из партнеров без обращения в суд.