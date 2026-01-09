Сокращение штата на работе: в каких случаях увольнение можно обжаловать

Увольнение работника из-за сокращения штата является правомерным только тогда, когда работодатель действует строго в рамках закона. Для этого он должен доказать реальную потребность в сокращении и надлежащим образом обосновать решение о прекращении трудовых отношений с конкретными работниками.

Когда работодатель может уволить или сократить работника?

Работодатель имеет право уволить работника только тогда, когда работника невозможно перевести на другую должность с его согласия, пишет 24 Канал со ссылкой на часть 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Другой важный фактор, при этом на предприятии должны происходить реальные изменения: ликвидация, реорганизация, банкротство, перепрофилирование или уменьшение штата.

Важно! Работодатель обязан подтвердить его необходимость и четко соблюсти процедуру, иначе увольнение может быть признано незаконным.

Какие шаги должен предпринять работодатель при увольнении работника?