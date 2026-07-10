В ЕС не будут признавать украинские права: что изменится для водителей в будущем

Если Украина вступит в Европейский Союз, то для водителей произойдут соответствующие изменения. Однако до этого момента водительские права международного образца менять не нужно.

Водителей заставят сменить водительские права

Кабинет Министров Украины вносит изменения в законодательство в соответствии с нормами европейского права. Одно из изменений – принятие Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами. Подробнее об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Среди изменений, в частности, определен срок действия водительских удостоверений. Сейчас права выдают еще на 30 лет (временные – на два). Однако, когда постановление вступит в силу, новые удостоверения предлагается выдавать на:

15 лет – для водителей категорий А1, А, В, В1 и ВЕ;

5 лет – для профессиональных водителей категорий С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1Е и Т.

Кроме того, медицинский осмотр будут требовать и при обмене водительского удостоверения, а не только для обучения в автошколе.

Одно из требований, которое ранее игнорировалось, – это обязательная замена украинского водительского удостоверения на удостоверение европейского образца, если человек планирует водить автомобиль за границей. То есть украинский образец будет действителен только на территории страны. Однако такое изменение вступит в силу только после вступления Украины в ЕС. При этом на территории Украины старые водительские права будут действительны до конца срока их действия.

Человеку придется пройти всю процедуру замены прав, чтобы не лишиться возможности водить автомобиль по Европе. Сейчас, благодаря действию Венской конвенции о дорожном движении, можно управлять автомобилем в ЕС и некоторых других странах с удостоверением нового образца, полученным в Украине.

К слову, все указывает на то, что вступление Украины в ЕС приближается. Не так давно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после открытия первого переговорного кластера Брюссель рассчитывает открыть для Украины новые кластеры летом 2026 года.

Официальный старт переговоров о вступлении в Евросоюз должен был стать одним из ключевых этапов евроинтеграции Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что начало переговоров станет важным шагом к полноправному членству, хотя скорость продвижения будет зависеть от выполнения Украиной Копенгагенских критериев и поддержки всех государств-членов ЕС.