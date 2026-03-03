Время на примирение и раздел имущества: 11 распространенных мифов о разводе через суд

Когда супруги желают развестись, то перед ними возникает много вопросов. Вокруг процесса расторжения брака появилось немало мифов.

Действительно ли процесс развода сложный?

Специалисты комментируют, что на самом деле многие вопросы, связанных с разводом возникают из-за неосведомленности. Ответы на самые распространенные из них дал адвокат Роман Коган.

По словам Романа Когана, законодательство не предусматривает, что без согласия одного из партнеров брак не расторгнут. Однако тогда это будет принуждением к браку, что является серьезным нарушением, которое судья не совершит.

Второй миф касается срока на примирение. Якобы у пары есть 6 месяцев, чтобы передумать разводиться. Адвокат объясняет, что право взять время "на подумать" у супругов есть. Можно написать соответствующее заявление. Однако, если партнер будет против, то судья может не позволить брать это время.

Люди часто спрашивают, нужно ли доказывать в суде причину развода, например, факт измены или плохого отношения. Коган отмечает, что суду все равно на проблемы в семье. По волеизъявлению сторон развод состоится, даже если у пары есть дети, а один партнер готов на все, чтобы сохранить семью.

Существует также догадка о том, что если партнер не придет в суд, то рассмотрение дела не состоится. Это тоже неправда. Несколько раз человека будут вызывать на заседание. Однако, если он не придет, то суд имеет право принять решение о разводе.

Роман Коган объяснил, что судья автоматом не определяет, кому достаются дети и не делит имущество. Ведь решение о разводе – это лишь установление факта и получения актовой записи в ЗАГСе.

Если что-то или кого-то надо делить, то подается иск о разделе имущества/установлении места жительства детей. И только если об этом есть спор. Нет спора – нет процесса. На практике эти процессы лучше разделять и слушать параллельно в разных делах,

– пишет адвокат.

Так же суд не принимает решение об алиментах. Пока одна из сторон не подаст заявление о получении выплат на ребенка, то считается, что претензий по этому вопросу нет.

Еще одним распространенным мифом является то, что дети якобы тоже имеют долю от имущества супругов. Однако общие вещи и недвижимость согласно отдельному решению суда делится исключительно между женой и мужем. Однако потом дети вполне имеют право унаследовать это имущество после смерти родителей.

При разводе возникает вопрос о долгах или совместных кредитах – кому же они остаются после развода. Адвокат отметил, что займы, взятые в интересах семьи, делятся между супругами. Нет разницы, кто подписывал договор.

Стоит отметить! Чтобы не возникало других вопросов по кредиту, паре стоит брать друг у друга письменное разрешение на его получение. Чтобы не было проблем, что другая сторона не знает или не поддерживает идею о кредите.

Другой вопрос касается места, где пара может развестись. Многие говорят, что если можно развестись в ЗАГСе, то зачем нужны судебные заседания. Адвокат объяснил, ЗАГС разрывает брак, когда согласие у супругов взаимное. Но при условии, что партнер не желает разводиться, или у пары есть дети, то только суд может принять решение.

Миф о том, что пара может развестись за очень короткий срок, тоже сомнительный. По словам адвоката, реалистичный срок расторжения брака – это от 1 до 2 месяцев в суде. А еще 30 дней с момента решения оно вступит в законную силу.

Еще один вопрос возникает в том, что для развода обязательно нужен адвокат. Это тоже не точно. Пара вполне может развестись без привлечения специалиста. Но адвокаты помогают легче пройти этот процесс, особенно, если один из супругов не может прийти на судебное заседание.

Какие есть документальные основания для развода?

На портале Дия отмечают, что получить услугу Государственной регистрации расторжения брака можно при условии предоставления:

совместного заявления супругов, не имеющих детей, поданного ими или одним из них в ГРАГС или ЦНАП;

заявления одного из супругов о признании по решению суда другого супруга безвестно отсутствующим или недееспособным;

заявления супругов или одного из них о государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда.

Какие еще есть правила для развода?