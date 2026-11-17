В Сухопутных войсках высказались о продлении мобилизации

Военное положение и мобилизация в Украине продлятся как минимум до конца января 2027 года, поэтому государство продолжает подготовку бойцов к выполнению задач. Это приоритет, в частности, для Сухопутных войск. Об этом во время "Сержантского форума" рассказал командующий Сухопутными войсками, бригадный генерал Святослав Заиц, передает "Интерфакс-Украина".

Военный назвал мобилизацию "бременем". Он добавил, что доставление людей совместно с сотрудниками Национальной полиции должна продолжаться, чтобы войска могли выполнять поставленные задачи.

На самом деле это не самая приятная работа, так как в информационном пространстве это очень негативно освещается, но все должны понимать: без этого мы бы не существовали, мы не могли бы выполнять задачи,

– отметил Святослав Заиц.

Однако командующий Сухопутными войсками добавил, что важно не только призыв, но и качественная подготовка воинов и сохранение жизней. По словам Заица, большую роль играет проведение базовой общей военной подготовки, профессиональной подготовки и последующая адаптация военнослужащих к условиям выполнения задач.

Напомним, ранее командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил, что ситуация с личным составом не является критической, и имеющихся ресурсов подразделениям достаточно для выполнения задач.

В Украине темпы мобилизации остаются стабильными, а акцент сейчас делается на поддержку воинских частей на критических направлениях фронта.

При этом правительство готовит новые правила мобилизации. Премьер-министр Сергей Корецкий призвал ужесточить ответственность за уклонение от службы и самовольное оставление воинской части.