У Сухопутних військах висловилися про продовження мобілізації

Воєнний стан та мобілізація в Україні тривають щонайменше до кінця січня 2027 року, тому держава продовжує підготовку бійців до завдань. Це пріоритет, зокрема, для Сухопутних військ. Про це під час "Сержантського форуму" розповів командувач Сухопутних військ, бригадний генерал Святослав Заїць, передає "Інтерфакс-Україна".

Військовий назвав мобілізацію "тягарем". Він додав, що доставлення людей спільно з працівниками Національної поліції має тривати, аби військо могло виконувати поставлені завдання.

Не найкраща робота насправді, так як в інформаційному просторі дуже висвітлюється це негативно, але всі повинні розуміти, без цього ми не існували б, ми не могли б виконувати завдання,

– зазначив Святослав Заїць.

Проте командувач Сухопутних військ додав, що важливим є не лише призов, але і якісна підготовка воїнів та збереження життів. За словами Заїця, велику роль грає проведення базової загальної військової підготовки, фахової підготовки й подальша адаптація військового в районні виконання завдань.

Нагадаємо, раніше командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що ситуація з особовим складом не є критичною, і наявних ресурсів підрозділам достатньо для виконання завдань.

В Україні темпи мобілізації залишаються стабільними, а акцент зараз ставиться на підтримку військових частин на критичних напрямках фронту.

При цьому уряд готує нові правила мобілізації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав посилити відповідальність за переховування від служби та самовільне залишення військової частини.