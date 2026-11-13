Корецький закликав посилити відповідальність за СЗЧ і переховування від служби

Про це глава уряду заявив 13 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Які зміни готує уряд?

За словами Корецького, посилення відповідальності за ухилення від служби та СЗЧ є одним із необхідних кроків у межах змін до мобілізаційної політики.

Він також повідомив, що уряд уже вдосконалив процес бронювання працівників. За його словами, нові правила мають унеможливити зловживання, які раніше траплялися під час бронювання.

Окремо Корецький анонсував запровадження нових правил мобілізації або так званого суспільного договору. Він наголосив, що військові, які тривалий час перебувають на фронті, повинні розуміти, коли зможуть отримати ротацію та повернутися додому.

Воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни– зазначив Корецький.

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Зазначимо, що 26 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав бізнес долучитися до розробки нової соціальної моделі, за якої підприємства зможуть бронювати працівників, але водночас братимуть на себе зобов'язання щодо прогнозованого залучення людей до війська. Домовитися про таку модель уряд планував до 1 грудня.