На бізнес хочуть перекласти рішення про мобілізацію працівників: що це означає

Як мобілізація може вплинути на рішення бізнесу

Такі зміни в бронюванні працівників можуть створити додаткові проблеми для керівників і власників підприємств. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович, пише NV.

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За словами Рейтеровича, якщо підприємство має 100 працівників, а бронювання отримують лише 90 із них, керівництву доведеться вирішувати, що робити з рештою десятьма.

Такими діями, я так розумію, намагаються перекласти відповідальність конкретно на підприємство. Щоб вони самі на підприємстві обирали людей, яких треба буде відправити по мобілізації. Визначити, хто цими питаннями буде займатися і так далі. Тому що, якщо у вас є обмежене бронювання, очевидно, що ви тоді стикаєтеся з такою проблемою, ви або людей звільняєте, або просто передаєте дані цих людей в мобілізаційний відділ або в ТЦК і з цими людьми починають працювати– сказав Рейтерович.

На його думку, з морально-етичної точки зору це створює серйозну проблему для керівників підприємств.

Чому підприємствам буде складно обирати працівників

Рейтерович наголосив, що власникам і керівникам доведеться порівнювати працівників між собою та аргументувати, чому одні мають залишитися на роботі, а інші – підлягати мобілізації.

У нас залишається невирішеною низка питань, які пов’язані з СЗЧ, з мобілізацією як такою, з людьми, які не оновили дані і перебувають поза межами всіх формальних процедур. А пробувати перекласти відповідальність знову на тих, хто ніде не ховається і робить все від себе належне, з точки зору роботи, наприклад, на якихось підприємствах, – це теж не надто вдала політика– сказав політолог.

Що відомо про зміни в бронюванні

Про перегляд правил бронювання стало відомо 13 жовтня, коли народний депутат Ярослав Железняк повідомив про відповідну постанову уряду. Згодом прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що систему переглядають через "масштабні зловживання", водночас запевнивши, що радикальних змін для оборонних та енергетичних підприємств не буде.

24 жовтня 2026 року Кабмін обмежив бронювання на оборонних та енергетичних підприємствах до 95% працівників.

А вже 26 жовтня Корецький закликав бізнес спільно розробити нову соціальну модель, за якої працівники можуть бути заброньовані, а підприємства водночас братимуть на себе зобов'язання щодо прогнозованої мобілізації людей до війська.

Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях. А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов’язання, — то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватися до цього – це суперстратегічна помилка– заявив прем'єр-міністр.

Щодо цього рішення уряд хоче домовитися з бізнесом до 1 грудня.