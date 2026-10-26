Бронювання працівників у 2026 році: як правильно розрахувати ліміти й не втратити захист

Хто має право на бронювання та як рахувати базу

Оформити бронювання від мобілізації для своїх співробітників можуть лише державні органи та компанії зі статусом критично важливих. Фізичні особи-підприємці такої можливості позбавлені: ФОП не може забронювати ні себе, ні своїх найманих працівників, повідомляє Buh.ua.

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Для точного підрахунку дозволеної квоти важливо брати до уваги лише тих, хто дійсно підлягає призову. З бази розрахунку повністю випадають:

жінки-військовозобов'язані;

виключені з військового обліку особи;

працівники, заброньовані в іншій фірмі за сумісництвом.

Наприклад, якщо у штаті працює 20 осіб, серед яких 6 жінок та 2 сумісники з бронею в іншому місці, реальна база становить 12 осіб. За ліміту в 50% підприємство має право забронювати лише 6 співробітників. Якщо ж у компанії працює єдиний військовозобов'язаний, згідно з постановою Кабміну №76, його дозволено забронювати на всі 100%.

Кого заборонено подавати у списках на бронювання

Подання кандидатів із юридичними чи обліковими проблемами може заблокувати бронювання для всього підприємства. До списків заборонено включати підрядників за цивільно-правовими договорами, а також осіб із порушеннями військового обліку чи невідновленими даними.

Окрім цього, недоцільно подавати працівників, які вже мають інші законні підстави для відстрочки, зокрема багатодітних батьків чи опікунів. Проте за новими правилами такі громадяни вже враховуються під час обчислення граничної частки заброньованих.

Окремі умови діють для засновників бізнесу. Кінцеві бенефіціарні власники, вписані в Єдиний державний реєстр, бронюються поза загальним лімітом, але лише за умови, що вони не оформлені у штаті компанії як працівники. Якщо власник обіймає посаду генерального директора, він втрачає пільгу і вибирає загальну квоту на рівних умовах.

Нагадаємо, що днями Кабінет Міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних. Він також змінив граничні обсяги бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Відтепер вони можуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників.

Серед основних завдань Центру:

Узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності та надання рекомендацій щодо їх доопрацювання; Розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими; Надання рекомендацій щодо скасування такого статусу, зокрема за наявності відповідних підстав від правоохоронних органів; Погодження збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Водночас остаточні рішення про надання підприємствам статусу критично важливих і надалі ухвалюватимуть уповноважені державні органи.