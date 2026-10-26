Бронирование работников в 2026 году: как правильно рассчитать лимиты и не лишиться защиты

Кто имеет право на бронирование и как рассчитывать базу

Оформить бронирование от мобилизации для своих сотрудников могут только государственные органы и компании, имеющие статус критически важных. Физические лица-предприниматели такой возможности лишены: ФЛП не может забронировать ни себя, ни своих наемных работников, сообщает Buh.ua.

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Для точного подсчета разрешенной квоты важно учитывать только тех, кто действительно подлежит призыву. Из базы расчета полностью исключаются:

женщины, подлежащие военной службе;

лица, исключенные с воинского учета;

работники, бронированные в другой фирме по совместительству.

Например, если в штате работает 20 человек, среди которых 6 женщин и 2 совместителя с бронью в другом месте, реальная база составляет 12 человек. В рамках лимита в 50% предприятие имеет право забронировать только 6 сотрудников. Если же в компании работает единственный военнообязанный, согласно постановлению Кабмина №76, его разрешено забронировать на все 100%.

Кого запрещено включать в списки на бронирование

Представление кандидатов с юридическими или учетными проблемами может заблокировать бронирование для всего предприятия. В списки запрещено включать подрядчиков по гражданско-правовым договорам, а также лиц с нарушениями воинского учета или невосстановленными данными.

Кроме того, нецелесообразно подавать работников, у которых уже имеются другие законные основания для отсрочки, в частности многодетных родителей или опекунов. Однако по новым правилам такие граждане уже учитываются при расчете предельной доли забронированных.

Отдельные условия действуют для учредителей бизнеса. Конечные бенефициарные владельцы, внесенные в Единый государственный реестр, бронируются вне общего лимита, но только при условии, что они не числятся в штате компании в качестве работников. Если владелец занимает должность генерального директора, он теряет льготу и выбирает общую квоту на равных условиях.

Напомним, что на днях Кабинет Министров Украины создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных. Он также изменил предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Отныне они могут бронировать до 95% военнообязанных работников.

Среди основных задач Центра:

Согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке; Рассмотрение обращений государственных органов относительно определения предприятий как критически важных; Предоставление рекомендаций по отмене такого статуса, в частности при наличии соответствующих оснований со стороны правоохранительных органов; Согласование увеличения объемов бронирования свыше 50%.

При этом окончательные решения о присвоении предприятиям статуса критически важных и в дальнейшем будут приниматься уполномоченными государственными органами.