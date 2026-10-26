Механізм бронювання й мобілізації змінять: бізнесу обіцяють нову модель до 1 грудня

Що пропонують змінити у порядку мобілізації

Уряд хоче спільно з підприємцями розробити модель, яка дасть бізнесу змогу планувати залучення працівників до війська. Водночас компанії зможуть зберігати бронювання співробітників. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише "Інтерфакс-Україна".

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Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель– каже прем'єр.

Кого перебронюють після зміни правил

Прем'єр також заявив, що після перегляду системи бронювання понад 90 – 95% працівників підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу мають отримати бронювання повторно.

Водночас уряд планує розмежувати критичність підприємства та його відповідність економічним критеріям бронювання. За словами Корецького, високі зарплати й відсутність податкових боргів не повинні автоматично означати, що компанія є критично важливою. До критичних сфер він відніс:

енергетику та оборонно-промисловий комплекс;

зв'язок і житлово-комунальні послуги;

аптеки та постачання продуктів;

логістику.

Корецький зазначив, що нині є підприємства, які отримали можливість бронювати працівників переважно завдяки рівню зарплат і відсутності податкової заборгованості. Уряд хоче переглянути цей підхід, щоб зупинити збільшення кількості необґрунтованих бронювань.

Пошуки збільшення відповідальності тих, хто ховається, також стоять на порядку денному – це все комплексна історія. До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір– додав він, анонсувавши зустріч з бізнесом щодо цього питання.

Зауважте! Поки що йдеться про пропозицію, яку ще мають обговорити з підприємцями, а не про затверджені правила.