Механизм бронирования и мобилизации изменят: бизнесу обещают новую модель до 1 декабря

Что предлагается изменить в порядке мобилизации

Правительство хочет совместно с предпринимателями разработать модель, которая позволит бизнесу планировать призыв сотрудников в армию. При этом компании смогут сохранять бронирование сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет "Интерфакс-Украина".

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Нам нужно совместно придумать новую социальную модель, при которой пусть все будут бронированы, но предприятия дают прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель– говорит премьер.

Кого перебронируют после изменения правил

Премьер также заявил, что после пересмотра системы бронирования более 90–95% работников предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса должны получить бронирование повторно.

В то же время правительство планирует провести разграничение между критичностью предприятия и его соответствием экономическим критериям бронирования. По словам Корецкого, высокие зарплаты и отсутствие налоговой задолженности не должны автоматически означать, что компания является критически важной. К критическим сферам он отнес:

энергетику и оборонно-промышленный комплекс;

связь и жилищно-коммунальные услуги;

аптеки и поставки продуктов;

логистику.

Корецкий отметил, что в настоящее время есть предприятия, которые получили возможность бронировать работников преимущественно благодаря уровню зарплат и отсутствию налоговой задолженности. Правительство хочет пересмотреть этот подход, чтобы остановить рост числа необоснованных бронирований.

Вопрос об усилении ответственности тех, кто скрывается, также стоит на повестке дня – это все комплексная история. До 1 декабря мы должны представить новый Суспильнейший договор– добавил он, анонсировав встречу с представителями бизнеса по этому вопросу.

Обратите внимание! Пока речь идет о предложении, которое еще предстоит обсудить с предпринимателями, а не об утвержденных правилах.