Решение о мобилизации работников хотят возложить на бизнес: что это означает

Как мобилизация может повлиять на решения бизнеса

Такие изменения в бронировании сотрудников могут создать дополнительные проблемы для руководителей и владельцев предприятий. Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович, пишет NV.

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По словам Рейтеровича, если на предприятии работает 100 человек, а бронирование получают только 90 из них, руководству придется решать, что делать с остальными десятью.

Такими действиями, как я понимаю, пытаются переложить ответственность конкретно на предприятие. Чтобы они сами на предприятии выбирали людей, которых нужно будет отправить по мобилизации. Определить, кто будет заниматься этими вопросами и так далее. Потому что, если у вас ограниченное бронирование, очевидно, что вы тогда сталкиваетесь с такой проблемой: вы либо увольняете людей, либо просто передаете данные этих людей в мобилизационный отдел или в ТЦК, и с этими людьми начинают работать– сказал Рейтерович.

По его мнению, с морально-этической точки зрения это создает серьезную проблему для руководителей предприятий.

Почему предприятиям будет сложно выбирать сотрудников

Рейтерович подчеркнул, что владельцам и руководителям придется сравнивать работников между собой и обосновывать, почему одни должны остаться на работе, а другие – подлежать мобилизации.

У нас остается нерешенным ряд вопросов, связанных с СОЧ, с мобилизацией как таковой, с людьми, которые не обновили данные и находятся вне рамок всех формальных процедур. А пытаться переложить ответственность снова на тех, кто нигде не прячется и делает все, что от него требуется, с точки зрения работы, например, на каких-то предприятиях, – это тоже не слишком удачная политика– сказал политолог.

Что известно об изменениях в бронировании

О пересмотре правил бронирования стало известно 13 октября, когда народный депутат Ярослав Железняк сообщил о соответствующем постановлении правительства. Впоследствии премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, что систему пересматривают из-за "масштабных злоупотреблений", при этом заверив, что радикальных изменений для оборонных и энергетических предприятий не будет.

24 октября 2026 года Кабмин ограничил бронирование на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.

А уже 26 октября Корецкий призвал бизнес совместно разработать новую социальную модель, при которой работники могут быть подвергнуты бронированию, а предприятия в то же время будут брать на себя обязательства в отношении предполагаемой мобилизации людей в армию.

Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, то отпала бы необходимость искать людей на улицах. А если бизнес, предприниматель, менеджер, руководитель берет на себя такое обязательство, – то ничего больше и не нужно, это новый общественный договор. Но не думать, не готовиться к этому – это суперстратегическая ошибка– заявил премьер-министр.

Что касается этого решения, правительство хочет договориться с бизнесом до 1 декабря.