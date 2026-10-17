Что делать, если не удается войти в "Резерв+"

Об этом сообщается в чат-боте "Резерв+". Root-права предоставляют пользователю расширенный контроль над операционной системой Android. Если они активированы, приложение может автоматически заблокировать доступ.

Есть несколько способов решить проблему:

Отключить root-права. Для этого можно воспользоваться инструментами, с помощью которых их активировали, в частности Magisk или SuperSU, если они установлены на устройстве.

Войти с другого смартфона. На этом устройстве root-права не должны быть активированы.

Получить военно-учетный документ через "Дію". Это альтернатива для тех, кому нужно получить документ, но не удается воспользоваться "Резерв+".

В некоторых случаях для восстановления работы смартфона может потребоваться перепрошивка или сброс к заводским настройкам. Перед этим следует сохранить важные данные, ведь такие действия могут привести к их потере.

В то же время root-права – не единственная возможная причина проблем с входом. Если у смартфона нет таких настроек, стоит проверить интернет-соединение, обновить приложение и убедиться, что нет временных технических сбоев.

К слову, в конце сентября в приложении "Резерв+" произошел сбой пользователи лишились доступа к своим цифровым документам. Специалисты напоминают, что стоит сохранить на смартфоне электронный документ в формате PDF, ведь он имеет юридическую силу наравне с бумажными документами в случае сбоев в работе приложения.