Що робити, якщо не вдається увійти в Резерв+

Про це повідомляють у чатботі "Резерв+". Root-права надають користувачеві розширений контроль над операційною системою Android. Якщо вони активовані, застосунок може автоматично блокувати доступ.

Є кілька способів розв'язати проблему:

Вимкнути root-права. Для цього можна скористатися інструментами, за допомогою яких їх активували, зокрема Magisk або SuperSU, якщо вони встановлені на пристрої.

Увійти з іншого смартфона. Пристрій не повинен мати активованих root-прав.

Отримати військово-обліковий документ через "Дію". Це альтернатива для тих, кому потрібно отримати документ, але не вдається скористатися "Резерв+".

У деяких випадках для відновлення роботи смартфона може знадобитися перепрошивка або повернення до заводських налаштувань. Перед цим варто зберегти важливі дані, адже такі дії можуть призвести до їх втрати.

Водночас root-права - не єдина можлива причина проблем із входом. Якщо смартфон не має таких налаштувань, варто перевірити інтернет-з'єднання, оновити застосунок і переконатися, що немає тимчасових технічних збоїв.

До слова, наприкінці вересня у застосунку "Резерв+" стався збій і користувачі втратили доступ до своїх цифрових документів. Фахівці нагошують, що варто зберегти на смартфоні електронний документ у форматі PDF, адже він має юридичну силу на рівні з паперовими документами під час збоїв у застосунку.