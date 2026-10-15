Почему пропадает связь и когда ее должны восстановить в соответствии с законом

При каких обстоятельствах можно требовать перерасчета тарифов и куда обращаться, разбирала "Судебно-юридическая газета".

Следует сразу отметить, что когда отключается свет, оборудование переходит на резервные источники питания. Но ресурса этих источников может быть просто недостаточно для длительной работы.

Дополнительная нагрузка возникает, когда из-за отсутствия электроэнергии люди массово переходят с домашнего интернета на мобильный,

– пояснили в "Судебно-юридической газете".

В зависимости от причины перебоев определяется, какие требования законодательства применяются к оператору.

Требования к качеству предоставления электронных коммуникационных услуг определяет, в частности, приказ Администрации Госспецсвязи от 20 сентября 2021 года № 576. В приложении 5 указан показатель времени устранения повреждений сети и восстановления доступа к услугам мобильной связи. И это не более одних суток.

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Но это не означает, что любой оператор обязан восстановить любой сигнал в течение 24 часов. Приказ предусматривает исключения:

для случаев хищения или повреждения линейных и станционных сооружений, если это зафиксировано правоохранительными органами в установленном порядке;

для чрезвычайных ситуаций;

аварий.

Повреждения в результате обстрела могут подпадать под исключение. Но факт атаки не освобождает от других обязательств.

Обратите внимание! Обычное исчезновение сигнала из-за разрядки резервного питания не равносильно повреждению сети.

Можно ли требовать перерасчета за отсутствие связи

Право на перерасчет предусмотрено правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг, утвержденными постановлением Кабмина № 761 от 25 июня 2025 года, в действующей редакции от 22 мая 2026 года

Согласно подпункту 32 пункта 69 Правил, конечный пользователь имеет право не уплачивать абонентскую плату и плату за не предоставленные услуги за весь период повреждения электронной коммуникационной сети или технических средств, если одновременно выполнены следующие требования:

повреждение возникло не по вине пользователя;

привело к сокращению перечня услуг;

а поставщик нарушил предельный срок его устранения.

Таким образом, само по себе отсутствие сигнала не гарантирует автоматического перерасчета,

– говорится в материале.

Так важно сообщить оператору о проблеме. Но также следует зарегистрировать обращение и выяснить причину сбоя.

Что делать, если мобильная связь пропадает постоянно

Если связь пропадает постоянно, то следует:

фиксировать дату, время, продолжительность перебоев и место, где пропадает связь;

сообщать об этом оператору;

сохранить номер зарегистрированной заявки;

попросить объяснить причину проблемы, сроки восстановления услуг и порядок перерасчета.

Если решение не будет найдено, то обратиться с жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций и почтовой связи.

Напомним, что в Украине может подорожать интернет. Расходы могут зависеть от региона, состояния сети и потребностей конкретного провайдера.