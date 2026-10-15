Чому зникає зв'язок та коли його мають поновлювати згідно з законом

За яких обставин можна вимагати перерахунку тарифів та куди звертатися, розбирала "Судово-юридична газета".

Слід одразу зазначити, що коли вимикається світло, то обладнання переходить на резервні джерела живлення. Але ресурсу цих джерел може бути просто недостатньо для тривалої роботи.

Додаткове навантаження виникає, коли через відсутність електроенергії люди масово переходять із домашнього інтернету на мобільний,

– пояснили у Судово-юридичній газеті.

Залежно від причини перебоїв залежить, які вимоги законодавства застосовуються до оператора.

Вимоги до якості надання електронних комунікаційних послуг визначає, зокрема, наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 20 вересня 2021 року № 576. У додатку 5 вказаний показник часу усунення пошкоджень мережі та відновлення доступу до послуг мобільного зв’язку. І це не більше однієї доби.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але це не означає, що будь-який оператор зобов’язаний відновити будь-який сигнал протягом 24 годин. Наказ передбачає винятки:

для випадків викрадення або пошкодження лінійних і станційних споруд, якщо це зафіксовано правоохоронними органами у встановленому порядку;

для надзвичайних ситуацій;

аварій.

Пошкодження внаслідок обстрілу може підпадати під виняток. Але факт атаки не звільняє від інших обов’язків.

Зверніть увагу! Звичайне зникнення сигналу через розрядження резервного живлення не дорівнює пошкодженню мережі.

Чи можна вимагати перерахунку за відсутність зв’язку

Право на перерахунок передбачене правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабміну № 761 від 25 червня 2025 року, у чинній редакції від 22 травня 2026 року

Згідно з підпунктом 32 пункту 69 Правил, кінцевий користувач має право не сплачувати абонентну плату та плату за ненадані послуги за весь час пошкодження електронної комунікаційної мережі або технічних засобів, якщо одночасно виконані такі вимоги:

пошкодження виникло не з вини користувача;

призвело до скорочення переліку послуг;

а постачальник порушив граничний строк його усунення.

Отже, сама по собі відсутність сигналу не гарантує автоматичного перерахунку,

– йдеться у матеріалі.

Так важливо повідомити оператора про проблему. Але також слід зареєструвати звернення та з’ясувати причину перебою.

Що робити, якщо мобільний зв’язок зникає постійно

Якщо зв’язок зникає постійно, то слід:

фіксувати дату, час, тривалість перебоїв та місце, де зникає зв’язок;

повідомляти оператора;

зберігати номер зареєстрованої заявки;

просити пояснити причину проблеми, строки відновлення послуг та порядок перерахунку.

Якщо рішення не буде знайдено, то звернутися зі скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку.

Нагадаємо, що в Україні може подорожчати інтернет. Витрати можуть залежати від регіону, стану мережі та потреб конкретного провайдера.