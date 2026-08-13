Для защиты плательщиков: как новый законопроект предлагает жаловаться на действия налоговой

В Украине появился законопроект, который позволит расширить права налогоплательщиков на обжалование решений и действий налоговых органов. Инициатива Министерства финансов приведет Налоговый кодекс в соответствие с Законом "Об административной процедуре".

Плательщики смогут защищать свои интересы

Украина приводит свое законодательство в соответствие с требованиями Европейского Союза. Поэтому будет проводиться пересмотр норм в соответствии с Законом "Об административной процедуре". Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Как Соглашение об ассоциации, так и Меморандум с Евросоюзом о макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро предусматривают, что права налогоплательщика в Украине следует расширить. Изменения, инициированные Минфином, предусматривают, что украинцы смогут обжаловать действия и бездействие налоговых органов. Также человек может обращаться в суд, если не согласен с решением должностных лиц.

Согласно законопроекту, налогоплательщики смогут обжаловать до принятия решения:

отказ в возбуждении производства, в присвоении статуса заинтересованного лица или в предоставлении доступа к материалам дела;

отвод должностного лица налогового органа;

решение о приостановлении или прекращении производства.

Изменения также внесены в Закон "О едином социальном взносе". Новая статья даст право плательщикам подавать иски против административных органов. Предусмотрено, что обжалованию не подлежат только те обязательства по уплате единого взноса, которые плательщик определил самостоятельно.

Василевская-Смаглюк уточнила, что жаловаться на налоговиков можно не только в суд, но и в административном порядке. Однако человек может выбрать только один из этих путей.

Важно, что новые нормы закона параллельно увеличивают срок рассмотрения жалобы налоговыми органами. Теперь у должностных лиц будет на это не 20, а 30 календарных дней.

Напомним, народный депутат Даниил Гетманцев предлагает обязать сотрудников ГПСУ, проводящих проверки, постоянно использовать бодикамеры. По его мнению, налоговики должны перенять практику таможенников, которые постоянно ведут фиксацию проверок.

Такая практика одновременно будет защищать и налогоплательщика, и самого инспектора от давления, провокаций и возможных злоупотреблений.