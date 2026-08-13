Платники зможуть захищати свої інтереси

Україна узгоджує своє законодавство відповідно до вимог Європейського Союзу. Тому відбуватиметься перегляд норм відповідно до Закону "Про адміністративну процедуру". Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Як Угода про асоціацію, так і Меморандумом з Євросоюзом про макрофінансову допомогу на 18 мільярдів євро передбачає, що права платника податків в Україні варто розширити. Зміни, ініційовані Мінфіном, передбачають, що українці матимуть можливість оскаржити дії та бездіяльність податкових органів. Також людина може звертатися до суду, якщо не згодна з рішенням службовців.

Згідно із законопроєктом, платники податків зможуть оскаржувати до прийняття рішення:

відмову у відкритті провадження, в наданні статусу зацікавленої особи, чи в наданні доступу до матеріалів справи;

відвід посадовця податкової;

рішення про зупинення чи закриття провадження.

Зміни також подали до Закону "Про єдиний соціальний внесок". Нова стаття даватиме право платникам подавати позови проти адміністративних органів. Передбачено, що оскарженню не підлягають лише ті зобов'язання зі сплати єдиного внеску, які платник визначив самостійно.

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Василевська-Смаглюк уточнила, що скаржитися на податківців можна не лише в суд, але й в адміністративному порядку. Однак людина може обрати лише один з цих шляхів.

Важливо, що нові норми закону паралельно збільшують строк розгляду скарги податковою. Тепер посадовці матимуть на це не 20, а 30 календарних днів.

Нагадаємо, народний депутат Данило Гетманцев пропонує зобов'язати працівників ДПС, які проводять перевірки, постійно використовувати бодікамери. На його думку, податківці мають перейняти практику митників, які постійно ведуть фіксацію перевірок.

Така практика одочасно захищатиме і платника податків, і самого інспектора від тиску, провокацій та можливих зловживань.