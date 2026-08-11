Митники користуються бодікамерами

На пункті пропуску "Старокозаче – Тудора" службовці прикордонної служби тепер теж використовують портативні відеореєстратори. Така практика розпочалася завдяки пілотному проєкту, що стартував наприкінці 2023 року. Про це розповіли в Державній митній службі.

Бодікамери дозволяють фіксувати процеси на митниці й захищати інтереси всіх учасників митного оформлення й розв'язанні проблем у разі спірних ситуацій.

Після запису відео не можна видалити чи відредагувати – діють технічні обмеження. Ба більше, камери фіксують події навіть у нічному режимі.

Об'єктивна й безперервна фіксація кожної дії посадової особи істотно звужує простір для можливих корупційних проявів та неправомірних впливів під час митного оформлення,

– йдеться в повідомленні.

Доступ до відео отримують уповноважені особи після запиту. Відео зберігаються в архіві.

Проєкт розширюється, а отже все більше пунктів пропуску отримують технології, аби митний контроль відбувався без проблем і прихованих моментів.

Практика корисна для інших відомств

Голова фінансового комітету Верховної Ради та народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що використання бодікамер варто запровадити й для працівників податкової служби. На його думку, наразі службовці уникають "дієвого механізму контролю".

Гетманцев переконаний, що проведення запису під час перевірок податківців фактично захищає і платника податків, і самого службовця. Це своєрідна протидія тиску, провокаціям і зловживанням.

Переймайте досвід колег із митниці, забезпечуйте бодікамерами всіх працівників, які проводять перевірки, та не відставайте у запровадженні обов’язкової безперервної відеофіксації їхніх дій,

– закликає Данило Гетманцев службовців ДПС.

Нагадаємо, ще у 2024 році всіх податківців змусили мати при собі бодікамери для боротьби з корупцією. Крім камер, податківці отримали планшети та принтери для підвищення оперативності та точності підготовки документів.

Тоді нововведення були спрямовані на підвищення прозорості роботи фіскальних органів та мінімізацію корупційних дій.