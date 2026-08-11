Таможенники используют боди-камеры

На пункте пропуска "Старокозаче – Тудора" сотрудники пограничной службы теперь также используют портативные видеорегистраторы. Такая практика началась благодаря пилотному проекту, запущенному в конце 2023 года. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Нательные камеры позволяют фиксировать процессы на таможне и защищать интересы всех участников таможенного оформления, а также решать проблемы в случае спорных ситуаций.

После записи видео нельзя удалить или отредактировать – действуют технические ограничения. Более того, камеры фиксируют события даже в ночном режиме.

Объективная и непрерывная фиксация каждого действия должностного лица существенно сужает пространство для возможных проявлений коррупции и неправомерного влияния во время таможенного оформления,

– говорится в сообщении.

Доступ к видео получают уполномоченные лица по запросу. Видео хранятся в архиве.

Проект расширяется, а значит, все больше пунктов пропуска оснащаются технологиями, чтобы таможенный контроль проходил без проблем и скрытых моментов.

Практика полезна для других ведомств

Председатель финансового комитета Верховной Рады и народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что использование боди-камер следует внедрить и для сотрудников налоговой службы. По его мнению, в настоящее время служащие избегают "эффективного механизма контроля".

Гетманцев убежден, что ведение записи во время проверок налоговиков фактически защищает и налогоплательщика, и самого служащего. Это своеобразное противодействие давлению, провокациям и злоупотреблениям.

Перенимайте опыт коллег из таможни, обеспечивайте боди-камерами всех сотрудников, проводящих проверки, и не отставайте во внедрении обязательной непрерывной видеофиксации их действий,

– призывает Даниил Гетманцев сотрудников ГПСУ.

Напомним, что еще в 2024 году всех налоговиков обязали иметь при себе боди-камеры для борьбы с коррупцией. Помимо камер, налоговики получили планшеты и принтеры для повышения оперативности и точности подготовки документов.

Тогда нововведения были направлены на повышение прозрачности работы фискальных органов и минимизацию коррупционных действий.