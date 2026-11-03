Обеспечение выплат и отсутствие очередей: в Украине обновили правила определения инвалидности

Бессрочный статус и новые сроки для лиц, получивших инвалидность

Новые правила для специалистов комиссий по назначению инвалидности и в целом по обеспечению людей, получивших группу инвалидности, предусматривают немало изменений. Среди главных – Кабинет Министров устранил проблему вынужденных пауз в системе, что приводило к временной потере пенсий или государственной социальной помощи в ожидании нового заключения. Об этом говорится на правительственном портале.

Adv

Принятые изменения в постановление № 1338 корректируют работу экспертных групп и устраняют давние бюрократические пробелы. Если при повторной оценке окончательное решение принимается уже после завершения предыдущего срока инвалидности, – предыдущий срок продлевается до нового решения.

Для степени утраты профессиональной трудоспособности датой, до которой она установлена, является первое число месяца, следующего за месяцем повторной оценки; потребность в социальных услугах определяется на тот же срок и может быть пересмотрена по обращению лица– говорится в сообщении.

Реклама

Еще одним нововведением является то, что лицам, которым впервые присваивается 1 группа, срок действия заключения будет устанавливаться от одного до пяти лет или сразу пожизненно в зависимости от тяжести нарушения здоровья. В обновленный перечень анатомических дефектов и необратимых нарушений вошли 97 диагнозов и состояний, не поддающихся лечению или реабилитации.

Кроме того, бессрочную инвалидность теперь могут получить украинцы, вышедшие на пенсию на льготных условиях.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Еще одна важная деталь касается причин инвалидности: в определенных случаях врачи смогут одновременно фиксировать два фактора. Например, инвалидность с детства и ранения или травмы, связанные с лишением свободы в результате российской агрессии, что гарантирует сохранение предусмотренных выплат и льгот.

Упрощения для военных и заочный формат

После введенных изменений военнослужащим стало значительно проще получить направление на экспертизу.

Такое право предоставлено начальникам медицинских служб воинских частей при наличии оснований для направления, если оно не было оформлено соответствующей комиссией по результатам военно-врачебной экспертизы– пояснили в Кабмине.

Реклама

Саму оценку теперь значительно чаще разрешено проводить дистанционно или непосредственно в больнице, где человек проходит стационарное лечение. Заочное рассмотрение расширили для людей с ампутациями, врожденными пороками и тяжелыми интеллектуальными нарушениями, а также для раненых бойцов и жителей прифронтовых или временно оккупированных территорий.

Изменения в отношении больничных листов и защита прав

Существенное облегчение коснется и трудовых гарантий. Правительство отменило требование направлять пациента в экспертные комиссии только для продления больничного более чем на 120 дней. Такое решение отныне будет принимать врач единолично в рамках обычной медицинской экспертизы.

В то же время государство усилило защиту прав людей во время самой экспертизы:

на заседании может присутствовать сопровождающий или переводчик жестового языка;

срок проверки документов сократили до 7 дней;

срок для исправления технических опечаток в решении продлили с 40 дней до одного года.

Реклама

Также экспертным группам предоставили право с помощью телемедицины подтверждать необходимость в автомобиле для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от пяти лет. А цифровая система теперь будет автоматически предлагать онкобольным пациентам медицинские учреждения с наименьшими очередями для заочного осмотра.

Важно! Центр оценки функционального состояния человека сможет рассматривать жалобы на нарушение порядка осмотра или на заключение в очной, заочной формах или с использованием средств телемедицины.

Напомним, инвалидность назначается специальной врачебной комиссией при наличии стойких нарушений функций организма, ограничения жизнедеятельности и необходимости в социальной защите.

Экспертиза для установления инвалидности взрослых проводится группами по оценке повседневного функционирования, а для детей – врачебно-консультативными комиссиями.

К слову, ранее инвалидность назначали специалисты МСЭК. Однако в конце 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации экспертных комиссий и внедрении новой цифровой системы оценки.