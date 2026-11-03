Забезпечення виплат і відсутність черг: в Україні оновили правила встановлення інвалідності

Безстроковий статус та нові терміни для тих, хто отримав інвалідність

Нові правила для фахівців комісій з призначення інвалідності та загалом забезпечення людей, які отримали групу, передбачають чимало змін. Серед головного – Кабінет Міністрів прибрав проблему щодо вимушених пауз у системі, через які українці тимчасово втрачали пенсії або державну соціальну допомогу в очікуванні нового висновку. Про це йдеться на урядовому порталі.

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Ухвалені зміни до постанови №1338 коригують роботу експертних команд та закривають давні бюрократичні прогалини. Якщо під час повторного оцінювання остаточне рішення ухвалюють уже після завершення попереднього терміну інвалідності, – попередній строк продовжується до нового рішення.

Для ступеня втрати професійної працездатності датою, до якої його встановлено, є перше число місяця після місяця повторного оцінювання; потреба у соціальних послугах визначається на цей самий строк і може бути переглянута за зверненням особи– йдеться в повідомленні.

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Ще одним оновленням є те, що для осіб, яким уперше визначають 1 групу, строк дії висновку встановлюватиметься від одного до п'яти років або одразу довічно залежно від тяжкості порушення здоров'я. До оновленого переліку анатомічних дефектів та необоротних порушень увійшли 97 діагнозів і станів, які не піддаються лікуванню чи реабілітації.

Окрім цього, безстрокову інвалідність тепер можуть отримати українці, які вийшли на пенсію на пільгових умовах.

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Ще одна важлива деталь стосується причин інвалідності: у визначених випадках лікарі зможуть одночасно фіксувати два чинники. Наприклад, інвалідність з дитинства та поранення чи травми, пов'язані з позбавленням волі через російську агресію, що гарантує збереження передбачених виплат і пільг.

Спрощення для військових і заочний формат

Після запроваджених змін військовослужбовцям стало значно простіше отримати направлення на оцінювання.

Таке право надано начальникам медичних служб військових частин за наявності підстав для направлення, якщо його не було сформовано відповідною комісією за результатами військово-лікарської експертизи– пояснили в Кабміні.

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Саме оцінювання тепер значно частіше дозволено проводити дистанційно або безпосередньо в лікарні, де людина проходить стаціонарне лікування. Заочний розгляд розширили для людей з ампутаціями, вродженими вадами та важкими інтелектуальними порушеннями, а також для поранених бійців і жителів прифронтових чи тимчасово окупованих територій.

Зміни для лікарняних та захист прав

Суттєве полегшення торкнеться і трудових гарантій. Уряд скасував вимогу направляти пацієнта до експертних команд лише заради продовження лікарняного понад 120 днів. Таке рішення відтепер одноосібно ухвалюватиме лікар у межах звичайної медичної експертизи.

Водночас держава посилила захист прав людей під час самого оцінювання:

на засіданні може бути присутнім супровідник або перекладач жестової мови;

строк перевірки документів скоротили до 7 днів;

період для виправлення технічних описок у рішенні продовжили з 40 днів до одного року.

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Також експертним командам надали право через телемедицину підтверджувати потребу в авто для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату віком від п'яти років. А цифрова система тепер автоматично пропонуватиме онкохворим пацієнтам медзаклади з найменшими чергами для заочного огляду.

Важливо! Центр оцінювання функціонального стану особи зможе розглядати скарги на порушення огляду чи на висновок в очній, заочній формах, або з використанням засобів телемедицини.

Нагадаємо, інвалідність призначається спеціальною лікарською комісією за наявності стійких порушень організму, обмеження життєдіяльності та необхідності в соціальному захисті.

Експертиза для встановлення інвалідності дорослих проводиться командами з оцінювання повсякденного функціонування, а для дітей – лікарсько-консультативними комісіями.

До слова, раніше інвалідність призначали фахівці МСЕК. Проте наприкінці 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію експертних комісій і впровадження нової цифрової системи оцінювання.