Ограничение водительских прав за неявку в ТЦК: как работает механизм и для кого есть исключения

Какие этапы предшествуют подаче судебного иска

Сам факт игнорирования повестки или неявки украинца в центр комплектования не приводит к немедленному лишению водительского удостоверения. Чтобы ограничить человека в праве садиться за руль, уполномоченные органы обязаны пройти несколько четко определенных законодательством этапов. Как сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, сначала фиксируется невыполнение военнообязанным законных требований, что расценивается как административное правонарушение по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

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После этого ТЦК и СП обращаются в органы полиции, чтобы правоохранители задержали и доставили гражданина в центр. Если полиция официально сообщает о невозможности задержать и доставить военнообязанного, центр комплектования направляет ему официальное требование заказным письмом.

Если в течение 10 календарных дней после вручения требования человек не выполняет указанные в нем обязанности, ТЦК может обратиться в суд,

– отмечают специалисты. Судья отдельно изучает каждое дело и принимает решение о наличии или отсутствии реальных оснований для временного ограничения прав.

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Кому разрешат остаться за рулем

Закон предусматривает конкретные случаи, когда суд не может наложить подобный запрет на человека. В частности, водительские права не будут изъяты:

если транспортное средство является основным законным источником дохода для существования водителя – например, для дальнобойщиков, водителей служб доставки или таксистов;

если водитель имеет инвалидность и пользуется адаптированным транспортом;

если водитель ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы или детьми с инвалидностью и использует автомобиль для их перевозки.

Важно, что нормы статьи 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и статьи 283-2 Кодекса административного судопроизводства Украины не предусматривают постоянного аннулирования водительского удостоверения. Речь идет исключительно о временном ограничении. Оно действует до момента полного выполнения требований ТЦК или официального снятия претензий.

Что считается нарушением правил воинского учета

Напомним, штрафы за нарушение воинского учета в 2026 году составляют от 17 тысяч до 25 500 гривен для граждан и от 34 до 59 тысяч гривен для должностных лиц и юридических лиц.

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Основания для наложения штрафа включают неявку по повестке, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии и другие нарушения требований воинского учета.