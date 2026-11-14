Обмеження прав водіїв за неявку до ТЦК: як діє механізм і для кого є винятки

Які етапи передують судовому позову

Сам факт ігнорування повістки чи неявки українця до центру комплектування не призводить до миттєвого позбавлення посвідчення водія. Щоб обмежити людину в праві сідати за кермо, уповноважені органи зобов'язані пройти кілька чітко визначених законодавством етапів. Як повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП, спершу фіксують невиконання військовозобов'язаним законних вимог, що розцінюється як адміністративне правопорушення за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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Після цього ТЦК та СП звертається до органів поліції, аби правоохоронці здійснили затримання та доправили громадянина до центру. Якщо поліція офіційно повідомляє про неможливість затримати й доставити військовозобов'язаного, центр комплектування надсилає йому офіційну вимогу рекомендованим листом.

Якщо протягом 10 календарних днів після вручення вимоги людина не виконує зазначених у ній обов’язків, ТЦК може звернутися до суду,

– зазначають фахівці. Суддя окремо вивчає кожну справу та ухвалює рішення щодо наявності чи відсутності реальних підстав для тимчасового обмеження прав.

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Кому дозволять залишитися за кермом

Закон передбачає конкретні випадки, коли суд не може накласти подібну заборону на людину. Зокрема, водійські права не заберуть:

якщо транспортний засіб є основним законним джерелом доходу для існування водія – наприклад, для далекобійників, водіїв служб доставки чи таксистів;

якщо водій має інвалідність і користується адаптований транспорт;

якщо водій опікується особами з інвалідністю 1 чи 2 групи або дітьми з інвалідністю і використовують автомобіль для їхнього перевезення.

Важливо, що норми статті 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та стаття 283-2 Кодексу адміністративного судочинства України не передбачає постійне анулювання водійського посвідчення. Йдеться виключно про тимчасове обмеження. Воно діє до моменту повного виконання вимог ТЦК або офіційного відкликання претензій.

Що визнають порушенням правил військового обліку

Нагадаємо, штрафи за порушення військового обліку у 2026 році складають від 17 тисяч до 25 500 гривень для громадян і від 34 до 59 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб.

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Підстави для накладення штрафу включають неявку за повісткою, відмову від проходження військово-лікарської комісії, та інші порушення облікових вимог.