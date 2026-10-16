Основные документы для освобождения от уплаты судебного сбора

Судебный сбор – это обязательный государственный платеж за обращение в суд с иском или жалобой. Если у гражданина нет денег, чтобы его уплатить, закон позволяет уменьшить эту сумму, отсрочить платеж или вообще освободить от него. Однако теперь доказывать затруднительное материальное положение придется гораздо тщательнее. Об этом говорится в постановлении Большой Палаты Верховного Суда по делу №990/435/26.

Чтобы иметь право на льготу, стандартных сведений из Государственного реестра физических лиц о начисленных доходах, уплаченных налогах и военном сборе за последний год суду уже недостаточно. Судьи подчеркнули, что такой документ не дает реального представления о финансовом положении человека, ведь он не отражает имеющихся сбережений или других материальных активов.

Суд может своим постановлением по его ходатайству отсрочить или отложить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше, чем до вынесения судебного решения по делу,

– постановил суд.

Чтобы убедить суд в отсутствии денег, заявителям придется собрать расширенный пакет доказательств. Простое утверждение о низкой официальной зарплате или ее отсутствии судей больше не удовлетворит.

Надлежащими подтверждениями неплатежеспособности могут стать:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

банковские выписки о нулевых остатках на счетах;

справка из налоговой службы обо всех открытых расчетных счетах;

доказательства задолженностей перед третьими лицами, в частности квитанции о долгах за жилищно-коммунальные услуги.

Когда закон позволяет не платить сбор

Согласно статье 8 Закона "О судебном сборе", наиболее распространенное основание для освобождения людей от уплаты сбора – если размер судебного сбора превышает 5 процентов их годового дохода за предыдущий календарный год. Для человека с минимальным заработком судебный сбор может составлять существенную долю годового бюджета, что и дает право на льготу.

Кроме того, льготы предусмотрены для военнослужащих, одиноких родителей или родителей детей с инвалидностью, если второй из супругов уклоняется от уплаты алиментов, а также для членов малообеспеченных или многодетных семей.

Льгота действует и в том случае, если иск касается защиты трудовых, семейных или жилищных прав либо возмещения вреда здоровью.

Напомним, судебный сбор рассчитывается по формуле в зависимости от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году он вырос до 3 328 гривен. Согласно закону, наибольшие расходы предусмотрены для подачи имущественных исков.

В то же время подача заявлений через "Электронный суд" позволяет уплатить меньшую сумму судебного сбора благодаря применению специального коэффициента.

Кроме того, Конституционный Суд постановил, что в законе нет обязательства уплачивать судебный сбор по делам об административных правонарушениях. Человек имеет полное право бесплатно обжаловать постановления правоохранительных органов, ТЦК и других структур.