Головні документи для звільнення від сплати судового збору

Судовий збір – це обов'язковий державний платіж за звернення до суду з позовом або скаргою. Якщо у громадянина немає грошей, щоб його сплатити, закон дозволяє зменшити цю суму, відтермінувати платіж або взагалі звільнити від нього. Проте тепер доводити скрутне матеріальне становище доведеться значно ретельніше. Про це йдеться в ухвалі Великої Палати Верховного Суду у справі №990/435/26.

Аби мати право на пільгу, стандартних відомостей із Державного реєстру фізичних осіб про нараховані доходи, сплачені податки та військовий збір за останній рік суду вже замало. Судді підкреслили, що такий документ не дає реального уявлення про фінансовий стан людини, адже не відображає наявних заощаджень чи інших матеріальних активів.

Суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі,

– визначив суд.

Щоб переконати суд у відсутності грошей, заявникам доведеться збирати розширений пакет доказів. Просте твердження про низьку офіційну зарплату чи її відсутність суддів більше не задовольнить.

Належними підтвердженнями неплатоспроможності можуть стати:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

банківські виписки про нульові залишки на рахунках;

довідка з податкової служби про всі відкриті розрахункові рахунки;

докази заборгованостей перед третіми особами, зокрема квитанції про борги за житлово-комунальні послуги.

Коли закон дозволяє не платити збір

Згідно зі статтею 8 Закону "Про судовий збір", найпоширеніша підстава для звільнення людей від сплати стягнення – якщо розмір судового збору перевищує 5 відсотків їхнього річного доходу за попередній календарний рік. Для людини з мінімальним заробітком судовий платіж може складати суттєву частку річного бюджету, що й дає право на пільгу.

Крім того, пом'якшення передбачене для військовослужбовців, одиноких батьків або батьків дітей з інвалідністю, якщо другий з подружжя уникає сплати аліментів, а також для членів малозабезпечених чи багатодітних родин.

Пільга діє й тоді, коли позов стосується захисту трудових, сімейних чи житлових прав або відшкодування шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, судовий збір вираховується залежно від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він зріс до 3 328 гривень. Згідно з законом, найбільші витрати передбачені для подання майнових позовів.

Водночас подання заяв через Електронний суд дозволяє сплатити менший судовий збір завдяки застосуванню спеціального коефіцієнта.

Крім того, Конституційний Суд визначив, що в законі немає обов'язку сплачувати судовий збір у справах про адміністративні правопорушення. Людина має повне право безоплатно оскаржувати постанови від правоохоронців, ТЦК й інших структур.