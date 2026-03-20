Опасность скрывается в договоре: адвокат рассказала, на что надо особенно обращать внимание

Юристы отмечают, что людям стоит обращать внимание на все пункты договора, который они подписывают. Это касается любых документов. Многие люди не обращают внимание на важные нюансы, а потом имеют из-за этого негативные последствия.

Какой самый опасный пункт договора?

Пункт об ответственности сторон многие не читают. Однако именно там скрывается много опасных нюансов, с которыми сталкиваются люди уже после подписания. Об этом сообщила адвокат Оксана Кузьмич на своей странице в инстаграме.

Специалист назвала самым опасным пунктом договора часть об ответственности сторон. Именно там прописываются все нормы о возможных штрафах, процентах годовых, пеню, а также о требованиях по компенсации убытков.

Так, по подсчетам адвоката, почти 90% составителей смотрят только на цену и сроки, а потом не понимают, откуда у нее появились штрафы и другие досчета. Поэтому при подписании договоров эксперт советует всегда читать пункт об ответственности и обращать внимание на:

объем ответственности сторон;

размер санкций;

возмещение убытков;

наличие дисбаланса условий, когда одна сторона фактически несет ответственность по договору, а весь груз ответственности ложится на другую.

Заметим! Согласно статьей 611 Гражданского кодекса Украины, если обязательства были нарушены, то по условиям договора или по закону наступают правовые последствия.

Какие условия следует проверить перед подписанием договора?

В комментарии 24 Каналу Оксана Кузьмич рассказала, что перед тем, как подписать договор, человек должен проверять, предусмотрены ли четкие сроки, основания ответственности и возможность ее ограничения.

Право на обжалование определенных условий договора у подписанта есть. По словам эксперта, в таком случае стоит поговорить с другой стороной до подписания.

Оксана Кузьмич Адвокат Если же договор уже подписан, его также можно обжаловать через суд, но это более сложный процесс и зависит от конкретных оснований.

Адвокат также определила основные основания для обжалования договора. Так право на это гражданин имеет, когда при подписании договора было нарушена процедура или форма договора. Например, договор подписал представитель, у которого была просрочена доверенность. Или, к примеру, если закон требует натурального удостоверения договора. Последняя норма касается документов о покупке недвижимости, дарения.

Кроме того, обжалованию подлежат условия договора, который заставляет лицо совершить сделку на невыгодных для себя условиях.

Это может быть заключение сделки под влиянием физического, или психологического насилия и умышленное введение в заблуждение другой стороной об обстоятельствах, которые повлияли на решение подписать договор. Или же подписание договора на крайне невыгодных условиях из-за критической ситуации. Например, это может быть срочная продажа квартиры за бесценок для оплаты лечения,

– рассказала специалист.

Третьим основанием для обжалования являются случаи, когда нарушено содержание и цель договора. Речь идет о заключении фиктивных документов без намерения создать реальные последствия. Или же, когда стороны подписали один договор, чтобы скрыть другой. Например, оформили договор дарения, хотя на самом деле была купля-продажа с передачей средств.

Оксана Кузьмич напомнила, что граждане должны помнить о сроке исковой давности для обжалования. Обычно он составляет три года с момента, как стало известно о нарушении.

