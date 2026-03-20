Який найнебезпечніший пункт договору?

Пункт про відповідальність сторін багато хто не читає. Однак саме там ховається багато небезпечних нюансів, з якими стикаються люди вже після підписання. Про це повідомила адвокатка Оксана Кузьмич на своїй сторінці в інстаграмі.

Фахівчиня назвала найнебезпечнішим пунктом договору частину про відповідальність сторін. Саме там прописуються всі норми про можливі штрафи, відсотки річних, пеню, а також про вимоги щодо компенсації збитків.

Так, за підрахунками адвокатки, майже 90% укладачів дивляться лише на ціну та строки, а потім не розуміють, звідки в неї з'явилися штрафи та інші дорахування. Тож під час підписання договорів експертка радить завжди читати пункт про відповідальність і звертати увагу на:

обсяг відповідальності сторін;

розмір санкцій;

відшкодування збитків;

наявність дисбалансу умов, коли одна сторона фактично несе відповідальність за договором, а весь тягар відповідальності лягає на іншу.

Зауважимо! Згідно зі статтею 611 Цивільного кодексу України, якщо зобов'язання були порушені, то за умовами договору чи за законом настають правові наслідки.

Які умови варто перевірити перед підписанням договору?

У коментарі 24 Каналу Оксана Кузьмич розповіла, що перед тим, як підписати договір, людина має перевіряти, чи передбачені чіткі строки, підстави відповідальності та можливість її обмеження.

Право на оскарження певних умов договору в підписувача є. За словами експертки, в такому випадку варто поговорити з іншою стороною до підписання.

Оксана Кузьмич Адвокатка Якщо ж договір уже підписаний, його також можна оскаржити через суд, але це складніший процес і залежить від конкретних підстав.

Адвокатка також визначила основні підстави для оскарження договору. Так право на це громадянин має, коли під час підписання договору було порушено процедуру або форму договору. Наприклад, договір підписав представник, у якого була прострочена довіреність. Або, до прикладу, якщо закон вимагає натурального посвідчення договору. Остання норма стосується документів про купівлю нерухомості, дарування.

Крім того, оскарженню підлягають умови договору, який змушує особу вчинити правочин на невигідних для себе умовах.

Це може бути укладення угоди під впливом фізичного, чи психологічного насильства та умисне введення в оману іншою стороною про обставини, які вплинули на рішення підписати договір. Або ж підписання договору на вкрай невигідних умовах через критичну ситуацію. Наприклад, це може бути терміновий продаж квартири за безцінь задля оплати лікування,

– розповіла фахівчиня.

Третьою підставою для оскарження є випадки, коли порушено зміст та мету договору. Йдеться про укладання фіктивних документів без наміру створити реальні наслідки. Або ж, коли сторони підписали один договір, щоб приховати інший. Наприклад, оформили договір дарування, хоча насправді була купівля-продаж із передачею коштів.

Оксана Кузьмич нагадала, що громадяни мають пам'ятати про строк позовної давності для оскарження. Зазвичай він складає три роки з моменту, як стало відомо про порушення.

