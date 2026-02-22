Для чого потрібен договір?

Про те, що таке договір оренди нежитлового приміщення, йдеться на ресурсі theDoc.

Письмова юридична угода, за якою орендодавець надає орендарю комерційну нерухомість у тимчасове користування за певну плату – договір оренди нежитлового приміщення.

Складання документа передбачене законодавством. У Цивільному кодексі прописано, що можливість оренди/здачі в оренду нерухомості можлива лише за наявності відповідного договору.

З одного боку, там прописані лише формальності – права та обов'язки, ціна оренди, строки. Однак насправді документ є ефективним інструментом для захисту обох сторін. Зокрема він допоможе уникнути конфліктних ситуацій, що пов'язані з можливим порушенням домовленостей.

Серед переваг:

чітке регулювання умов співпраці (у договорі детально прописуються всі ключові моменти: об'єкт оренди, строки, сума оренди з урахуванням індексації, порядок оплати, умови користування приміщенням та його повернення, відповідальність, порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого майна);

захист прав – договір є своєрідним доказом домовленостей;

запобігання непорозумінням – письмова форма документа, обидві сторони мають офіційне підтвердження кожен своєї позиції;

можливість судового захисту – якщо умови договору порушили, якраз цей документ може стати підставою для розв'язання питання в суді.

Важливо! Договір оренди будівлі чи приміщення на строк більше, ніж 3 роки, підлягає нотаріальному посвідченню.

Водночас правило частково стосується майна державної чи комунальної власності. Тоді нотаріальне посвідчення потрібне, якщо оренда планується на 5 і більше років.

Що обов'язково потрібно вказати в договорі?

Водночас у дописі Адвокатського бюро Тетяни Ковалевської зазначається, що важливо мати додатки до договору.

експлікація з описом об'єкта нерухомості, який здається в оренду;

правовстановлюючі документи на нерухоме майно;

акт приймання-передачі приміщення.

Зокрема можна додати й фото об'єкта, аби після оренди можна було порівняти умови.

Зауважте! У договорі варто вказати цільове призначення оренди приміщення.

Це важливо знати орендарям. Адже так можна вберегти свою власність/приміщення від небажаних наслідків після якоїсь із діяльностей орендаря.

Що ще потрібно знати про оренду?