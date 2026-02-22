Для чого потрібен договір?
Про те, що таке договір оренди нежитлового приміщення, йдеться на ресурсі theDoc.
Дивіться також Благодійна організація анонсувала нову програму: яку допомогу отримають українці
Письмова юридична угода, за якою орендодавець надає орендарю комерційну нерухомість у тимчасове користування за певну плату – договір оренди нежитлового приміщення.
Складання документа передбачене законодавством. У Цивільному кодексі прописано, що можливість оренди/здачі в оренду нерухомості можлива лише за наявності відповідного договору.
З одного боку, там прописані лише формальності – права та обов'язки, ціна оренди, строки. Однак насправді документ є ефективним інструментом для захисту обох сторін. Зокрема він допоможе уникнути конфліктних ситуацій, що пов'язані з можливим порушенням домовленостей.
Серед переваг:
- чітке регулювання умов співпраці (у договорі детально прописуються всі ключові моменти: об'єкт оренди, строки, сума оренди з урахуванням індексації, порядок оплати, умови користування приміщенням та його повернення, відповідальність, порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого майна);
- захист прав – договір є своєрідним доказом домовленостей;
- запобігання непорозумінням – письмова форма документа, обидві сторони мають офіційне підтвердження кожен своєї позиції;
- можливість судового захисту – якщо умови договору порушили, якраз цей документ може стати підставою для розв'язання питання в суді.
Важливо! Договір оренди будівлі чи приміщення на строк більше, ніж 3 роки, підлягає нотаріальному посвідченню.
Водночас правило частково стосується майна державної чи комунальної власності. Тоді нотаріальне посвідчення потрібне, якщо оренда планується на 5 і більше років.
Що обов'язково потрібно вказати в договорі?
Водночас у дописі Адвокатського бюро Тетяни Ковалевської зазначається, що важливо мати додатки до договору.
- експлікація з описом об'єкта нерухомості, який здається в оренду;
- правовстановлюючі документи на нерухоме майно;
- акт приймання-передачі приміщення.
Зауважте! У договорі варто вказати цільове призначення оренди приміщення.
Що ще потрібно знати про оренду?
- Часто в оголошеннях з орендою квартир є позначка "без СП", що означає – без співпраці з посередником.
- Так можна зекономити на послугах рієлтора. Але не факт, що вдасться залишить із грошима, адже можна натрапити на недобросовісного орендодавця.
- А з цікавого – у Львові здають в оренду віллу Юліана Макаревича – пам'ятку архітектури. Ціна за квадратний метр на місяць – 6 доларів.