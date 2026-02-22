Для чего нужен договор?
О том, что такое договор аренды нежилого помещения, говорится на ресурсе theDoc.
Смотрите также Благотворительная организация анонсировала новую программу: какую помощь получат украинцы
Письменное юридическое соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору коммерческую недвижимость во временное пользование за определенную плату – договор аренды нежилого помещения.
Составление документа предусмотрено законодательством. У Гражданском кодексе прописано, что возможность аренды/сдачи в аренду недвижимости возможна лишь при наличии соответствующего договора.
С одной стороны, там прописаны лишь формальности – права и обязанности, цена аренды, сроки. Однако на самом деле документ является эффективным инструментом для защиты обеих сторон. В частности он поможет избежать конфликтных ситуаций, связанных с возможным нарушением договоренностей.
Среди преимуществ:
- четкое регулирование условий сотрудничества (в договоре подробно прописываются все ключевые моменты: объект аренды, сроки, сумма аренды с учетом индексации, порядок оплаты, условия пользования помещением и его возврата, ответственность, порядок использования амортизационных отчислений, восстановление арендованного имущества);
- защита прав – договор является своеобразным доказательством договоренностей;
- предотвращение недоразумений – письменная форма документа, обе стороны имеют официальное подтверждение каждый своей позиции;
- возможность судебной защиты – если условия договора нарушили, как раз этот документ может стать основанием для решения вопроса в суде.
Важно! Договор аренды здания или помещения на срок более, чем 3 года, подлежит нотариальному удостоверению.
В то же время правило частично касается имущества государственной или коммунальной собственности. Тогда нотариальное удостоверение нужно, если аренда планируется на 5 и более лет.
Что обязательно нужно указать в договоре?
В то же время в заметке Адвокатского бюро Татьяны Ковалевской отмечается, что важно иметь приложения к договору.
- экспликация с описанием объекта недвижимости, который сдается в аренду;
- правоустанавливающие документы на недвижимое имущество;
- акт приема-передачи помещения.
Обратите внимание! В договоре следует указать целевое назначение аренды помещения.
Что еще нужно знать об аренде?
- Часто в объявлениях с арендой квартир есть пометка "без СП", что означает – без сотрудничества с посредником.
- Так можно сэкономить на услугах риелтора. Но не факт, что удастся оставит с деньгами, ведь можно наткнуться на недобросовестного арендодателя.
- А из интересного – во Львове сдают в аренду виллу Юлиана Макаревича – памятник архитектуры. Цена за квадратный метр в месяц – 6 долларов.