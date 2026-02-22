Для чего нужен договор?

О том, что такое договор аренды нежилого помещения, говорится на ресурсе theDoc.

Письменное юридическое соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору коммерческую недвижимость во временное пользование за определенную плату – договор аренды нежилого помещения.

Составление документа предусмотрено законодательством. У Гражданском кодексе прописано, что возможность аренды/сдачи в аренду недвижимости возможна лишь при наличии соответствующего договора.

С одной стороны, там прописаны лишь формальности – права и обязанности, цена аренды, сроки. Однако на самом деле документ является эффективным инструментом для защиты обеих сторон. В частности он поможет избежать конфликтных ситуаций, связанных с возможным нарушением договоренностей.

Среди преимуществ:

четкое регулирование условий сотрудничества (в договоре подробно прописываются все ключевые моменты: объект аренды, сроки, сумма аренды с учетом индексации, порядок оплаты, условия пользования помещением и его возврата, ответственность, порядок использования амортизационных отчислений, восстановление арендованного имущества);

защита прав – договор является своеобразным доказательством договоренностей;

предотвращение недоразумений – письменная форма документа, обе стороны имеют официальное подтверждение каждый своей позиции;

возможность судебной защиты – если условия договора нарушили, как раз этот документ может стать основанием для решения вопроса в суде.

Важно! Договор аренды здания или помещения на срок более, чем 3 года, подлежит нотариальному удостоверению.

В то же время правило частично касается имущества государственной или коммунальной собственности. Тогда нотариальное удостоверение нужно, если аренда планируется на 5 и более лет.

Что обязательно нужно указать в договоре?

В то же время в заметке Адвокатского бюро Татьяны Ковалевской отмечается, что важно иметь приложения к договору.

экспликация с описанием объекта недвижимости, который сдается в аренду;

правоустанавливающие документы на недвижимое имущество;

акт приема-передачи помещения.

В частности можно добавить и фото объекта, чтобы после аренды можно было сравнить условия.

Обратите внимание! В договоре следует указать целевое назначение аренды помещения.

Это важно знать арендаторам. Ведь так можно уберечь свою собственность/помещение от нежелательных последствий после какой-то из деятельностей арендатора.

Что еще нужно знать об аренде?