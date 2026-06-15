Подал заявление об отсрочке з-за границы, а ответ получил в суде: почему ТЦК игнорировал мужчину

Львовский суд рассмотрел дело против ТЦК, представители которой проигнорировали заявление военнообязанного об отсрочке. Решением было установлено, что сотрудники должны были отреагировать, а суд не может принимать решения по вопросам отсрочки вместо комиссии ТЦК.

Что заявил мужчина, жаловавшийся на бездействие ТЦК?

Суд установил, что военнообязанный самостоятельно подал все документы, чтобы получить отсрочку. Право на нее у него есть, ведь он воспитывает четверых несовершеннолетних детей. Мужчина направлял документы для продления отсрочки, но комиссия ТЦК не приняла и не отклонила его заявление. Об этом говорится в материалах дела №380/1606/26.

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По решению суда, комиссия ТЦК, несмотря ни на что, должна была рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации, если сам военнообязанный подал заявление.

Из дела известно, что мужчина находится на воинском учете, но согласно закону не подлежит мобилизации, как многодетный отец. У него нет задолженности по уплате алиментов и ранее ему предоставляли отсрочку.

В ноябре 2025 года он пытался восстановить право на освобождение от мобилизации и отправил документы по почте через Центр предоставления административных услуг города Львова, а также отдельно подал заявление на имя председателя соответствующей комиссии ТЦК.

В ТЦК заявили, что все документы от мужчины они получили. Но никакого решения об отсрочке принято не было.

Адвокаты мужчины подали запрос и узнали, что заявление об отсрочке должно подаваться лично в ЦНАП, а отправка по почте не считается непосредственным волеизъявлением военнообязанного.

Что решил суд?

Суд изучил дело и заявил, что требование закона о личной подаче заявления не означает, что человек должен физически прийти в помещение ЦНАП. Если заявление направлялось по почте, но его написал и подписал сам военнообязанный, то это можно считать формой личного волеизъявления. Более того, заявитель находится за границей, а потому отправка по почте была единственным возможным вариантом подачи заявления.

Поскольку мужчина мог также подать заявление через приложение "Резерв+", а потому отправка заявления по почте тоже может быть доступным способом реализации права на обращение. Поэтому ТЦК не могут отказывать в рассмотрении дела только из-за того, что заявитель не явился лично.

Суд признал бездействие ТЦК противоправным, ведь служащие не выполнили свою задачу и не приняли решение о предоставлении права на отсрочку или об отсутствии такого права. Суд, однако, не мог обязать ТЦК предоставить ему отсрочку, ведь это не входит в его компетенцию. Соответствующее решение принимается в ТЦК. Суд лишь доказал, что служащие не выполнили свои обязательства.

Таким образом, ответчик должен повторно рассмотреть заявление и принять решение о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Что нужно знать о подаче заявления на отсрочку из-за границы?

Ранее на портале "Дія" объяснялось, что подать заявление можно лично в любом удобном центре предоставления административных услуг. Но из-за границы заявления не принимаются без личного визита человека. Сейчас же суд изменил эту практику, ведь теперь появилось больше удобных способов, как военнообязанным можно оформить освобождение от мобилизации.

В некоторых случаях отсрочка не продлевается автоматически. Поэтому, когда срок истек, военнообязанный должен повторно пройти процедуру. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или предоставить пакет документов, подтверждающий право на получение отсрочки, через Резерв+.