Что заявил мужчина, жаловавшийся на бездействие ТЦК?

Суд установил, что военнообязанный самостоятельно подал все документы, чтобы получить отсрочку. Право на нее у него есть, ведь он воспитывает четверых несовершеннолетних детей. Мужчина направлял документы для продления отсрочки, но комиссия ТЦК не приняла и не отклонила его заявление. Об этом говорится в материалах дела №380/1606/26.

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По решению суда, комиссия ТЦК, несмотря ни на что, должна была рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации, если сам военнообязанный подал заявление.

Из дела известно, что мужчина находится на воинском учете, но согласно закону не подлежит мобилизации, как многодетный отец. У него нет задолженности по уплате алиментов и ранее ему предоставляли отсрочку.

В ноябре 2025 года он пытался восстановить право на освобождение от мобилизации и отправил документы по почте через Центр предоставления административных услуг города Львова, а также отдельно подал заявление на имя председателя соответствующей комиссии ТЦК.

В ТЦК заявили, что все документы от мужчины они получили. Но никакого решения об отсрочке принято не было.

Адвокаты мужчины подали запрос и узнали, что заявление об отсрочке должно подаваться лично в ЦНАП, а отправка по почте не считается непосредственным волеизъявлением военнообязанного.

Что решил суд?

Суд изучил дело и заявил, что требование закона о личной подаче заявления не означает, что человек должен физически прийти в помещение ЦНАП. Если заявление направлялось по почте, но его написал и подписал сам военнообязанный, то это можно считать формой личного волеизъявления. Более того, заявитель находится за границей, а потому отправка по почте была единственным возможным вариантом подачи заявления.

Поскольку мужчина мог также подать заявление через приложение "Резерв+", а потому отправка заявления по почте тоже может быть доступным способом реализации права на обращение. Поэтому ТЦК не могут отказывать в рассмотрении дела только из-за того, что заявитель не явился лично.

Суд признал бездействие ТЦК противоправным, ведь служащие не выполнили свою задачу и не приняли решение о предоставлении права на отсрочку или об отсутствии такого права. Суд, однако, не мог обязать ТЦК предоставить ему отсрочку, ведь это не входит в его компетенцию. Соответствующее решение принимается в ТЦК. Суд лишь доказал, что служащие не выполнили свои обязательства.

Таким образом, ответчик должен повторно рассмотреть заявление и принять решение о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Что нужно знать о подаче заявления на отсрочку из-за границы?

Ранее на портале "Дія" объяснялось, что подать заявление можно лично в любом удобном центре предоставления административных услуг. Но из-за границы заявления не принимаются без личного визита человека. Сейчас же суд изменил эту практику, ведь теперь появилось больше удобных способов, как военнообязанным можно оформить освобождение от мобилизации.

В некоторых случаях отсрочка не продлевается автоматически. Поэтому, когда срок истек, военнообязанный должен повторно пройти процедуру. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или предоставить пакет документов, подтверждающий право на получение отсрочки, через Резерв+.