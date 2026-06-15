Що заявляв чоловік, який скаржився на бездіяльність ТЦК?

Суд встановив, що військовозобов'язаний самостійно подав всі документи, аби отримати відстрочку. Право на неї він має, адже виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Чоловік направляв документи для продовження відстрочки, але комісія ТЦК не прийняла, й не відхилила його заяву. Про це йдеться в матеріалах справи №380/1606/26.

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За рішенням суду, комісія ТЦК попри все мала розглянути заяву про надання відстрочки від мобілізації, якщо сам військовозобов'язаний подав заяву.

Зі справи відомо, що чоловік перебуває на військовому обліку, але згідно з законом не підлягає мобілізації, як багатодітний батько. У нього немає заборгованості зі сплати аліментів і раніше йому надавали відстрочку.

У листопаді 2025 року він намагався поновити право на звільнення від мобілізації та відправив документи поштою через Центр надання адміністративних послуг міста Львова та окремо подав заяву на ім’я голови відповідної комісії ТЦК.

У ТЦК заявили, що всі документи від чоловіка вони отримали. Але жодного рішення щодо відстрочки не ухвалювалося.

Адвокати чоловіка подали запит і дізналися, що заява про відстрочку має подавати особисто до ЦНАПу, а відправлення поштою не вважається безпосереднім волевиявленням військовозобов’язаного.

Що вирішив суд?

Суд вивчив справу й заявив, що вимога закону про особисте подання заяви не каже про те, що людина має фізично прийти в приміщення ЦНАП. Якщо заява направлялася поштою, але її написав та підписав сам військовозобов'язаний, то це можна вважати формою особистого волевиявлення. Ба більше, заявник перебуває за кордоном, а тому відправлення поштою було єдиним можливим варіантом подачі заяви.

Оскільки чоловік міг також подати заяву через застосунок Резерв+, а тому направлення заяви поштою теж може бути доступним способом реалізації права на звернення. Тому ТЦК не можуть відмовляти в розгляді справи лише через те, що заявник не з'явився особисто.

Суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною, адже службовці не виконали своє завдання й не ухвалили рішення щодо надання права на відстрочку, або відсутність такого права. Суд натомість не міг зобов’язати ТЦК надати йому відстрочку, адже це не його компетенція. Відповідне рішення ухвалюють у ТЦК. Суд лише довів, що службовці не виконали свої зобов'язання.

Так відповідач повинен повторно розглянути заяву та ухвалити рішення про надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Що варто знати про подання заяви на відстрочку з-за кордону?

Раніше на порталі Дія пояснювалося, що подати заяву можна особисто в будь-якому зручному центрі надання адміністративних послуг. Але з-за кордону заяви не приймаються без особистого візиту людини. Зараз же суд змінив цю практику, адже тепер стало більше зручних способів, як військовозобов'язаним можна оформити звільнення від мобілізації.

У деяких випадках відстрочка не продовжується автоматично. А тому коли термін пройшов військовозобов'язаний повинен повторно пройти процедуру. Для цього необхідно звернутися до ЦНАП або надати пакет документів, який підтверджує право на отримання відстрочки, через Резерв+.