Хотел оформить пенсию и уехать из Украины: суд оштрафовал киевлянина за преступную схему

Мужчина в Киеве заказал фальшивые документы, чтобы оформить пенсию и выехать из Украины. Однако схема не сработала, а киевлянин получил приговор суда.

В чем заключалась схема?

Мужчина сговорился с другими лицами для изготовления справки МСЭК о назначении группы инвалидности. Таким образом он хотел получать пенсию, а также беспрепятственно уехать из Украины, получив отсрочку. У приговоре суда говорится, что схему киевлянин организовал еще в 2024 году.

Свои персональные данные он передал сообщникам, которые изготовили справку и установили мужчине II группу инвалидности в Добропольском филиале Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней.

С этой фальшивкой, мужчина обратился в пенсионный фонд через вебпортал, чтобы ему назначили пенсию по инвалидности. За это он ежемесячно должен был получать 2 361 гривну. Далее киевлянин пошел в Управление соцзащиты Подольской РГА в Киеве, где просил себе дополнительную государственную помощь.

Однако специалисты учреждений определили, что человек предоставляет им поддельные документы. Пенсионный фонд Украины обратился в правоохранительные органы.

Что решил суд?

Во время судебного заседания организатор схемы признал свою вину и рассказал, что имел соглашение с прокурором. Кроме того, мужчина хотел загладить вину и добровольно перечислил на нужды ВСУ 50 тысяч гривен.

Суд принял чистосердечное признание мужчины. Однако ему присудили штраф за нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины: покушение на мошенничество, изготовление и использование поддельных документов). Киевлянина оштрафовали на 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 51 тысяча гривен. Также у него изъяли телефон, через который мужчина оформлял незаконные заявки на получение выплат.

Как суды наказывают за нарушение законов во время войны?