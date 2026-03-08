Женщина использовала поддельное медицинское заключение. Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

Как женщина вывезла военнообязанного сына из Украины?

Обвиняемая – пенсионерка из села Назирна Коломыйского района. Она купила фальшивые документы якобы от Снятинского медицинского центра, где было указано, что она имеет серьезное заболевание и не может самостоятельно перемещаться.

9 сентября 2023 года, зная, что ее сын подлежит мобилизации, женщина прибыла в пункт пропуска "Красноильск" и показала поддельные документы.

Она сообщила пограничникам, что ей нужно сопровождение сына из-за болезни.

Мать и сын пересекли границу, а на следующий день женщина вернулась в Украину через "Краковец" во Львовской области.

На суде она признала свою вину, ей дали один год условного заключения.

Также она обязана регистрироваться в органах пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

Кто может выезжать из Украины в марте?