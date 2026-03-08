Жінка використала підроблений медичний висновок. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.
Як жінка вивезла військовозобов'язаного сина з України?
Обвинувачена – пенсіонерка з села Назірна Коломийського району. Вона купила фальшиві документи нібито від Снятинського медичного центру, де було зазначено, що вона має серйозне захворювання і не може самостійно переміщатися.
9 вересня 2023 року, знаючи, що її син підлягає мобілізації, жінка прибула до пункту пропуску "Красноїльськ" і показала підроблені документи.
Вона повідомила прикордонникам, що їй потрібен супровід сина через хворобу.
Мати і син перетнули кордон, а наступного дня жінка повернулася в Україну через "Краківець" у Львівській області.
На суді вона визнала свою провину. Їй дали один рік умовного ув'язнення.
Також вона зобов'язана реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.
Хто може виїджати з України у березні?
- У березні в Україні діє воєнний стан і мобілізація, тому виїзд за кордон обмежений для чоловіків призовного віку.
- Навіть ті, хто має відстрочку, не завжди можуть виїжджати.
- Без обмежень кордон можуть перетинати: люди з інвалідністю, більшість жінок, батьки більше ніж трьох дітей, чоловіки старші 60 років та юнаки 18–22 років, військовозобов'язані, що супроводжують хворих батьків, близькі родичі загиблих військових.
- Студенти-чоловіки старші 23 років навіть з відстрочкою не можуть виїжджати без законних підстав.
- Жінкам майже завжди дозволено виїзд, окрім держслужбовців, якщо вони не супроводжують дитину.