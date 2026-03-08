Жінка використала підроблений медичний висновок. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Як жінка вивезла військовозобов'язаного сина з України?

Обвинувачена – пенсіонерка з села Назірна Коломийського району. Вона купила фальшиві документи нібито від Снятинського медичного центру, де було зазначено, що вона має серйозне захворювання і не може самостійно переміщатися.

9 вересня 2023 року, знаючи, що її син підлягає мобілізації, жінка прибула до пункту пропуску "Красноїльськ" і показала підроблені документи.

Вона повідомила прикордонникам, що їй потрібен супровід сина через хворобу.

Мати і син перетнули кордон, а наступного дня жінка повернулася в Україну через "Краківець" у Львівській області.

На суді вона визнала свою провину. Їй дали один рік умовного ув'язнення.

Також вона зобов'язана реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Хто може виїджати з України у березні?