Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Що відомо про затриманого чоловіка, який прикинувся бабусею?
На кордоні з Молдовою на пункті пропуску "Нові Трояни" затримали 30-річного чоловіка, який намагався прикинутися бабусею 1954 року народження. Він їхав машиною із жінкою. Вони показали необхідні документи, однак увагу прикордонників привернуло те, що "бабуся" не говорила, а на всі питання відповідала водійка.
Тому "бабусю" провели в кабінет, де змусили скинути хустку, щоб добре розгледіти обличчя. Однак під жіночим одягом ховався чоловік.
Після цього, на чоловіка склали адміністративний протокол. А жінці загрожує кримінальна відповідальність за спробу незаконного переправлення людей через кордон.
Як "бабуся" намагалась перетнути кордон: дивіться відео
Що відомо про інші випадки незаконного перетину кордону?
У Державній прикордонній службі України повідомляють про систематичні спроби військовозобов’язаних незаконно перетнути кордон, зокрема під виглядом туристів у гірських районах західних областей – Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської. За словами підполковника Ігоря Заруднєва, такі випадки фіксують щоденно, особливо під час туристичного сезону.
Також на Закарпатті зберігаються численні спроби незаконного перетину кордону, часто через річку Тиса з допомогою кримінальних угруповань. Люди платять тисячі доларів, ризикують життям, а дітей навіть залучають до переправ. Більшість порушників затримують прикордонники, але через слабке покарання багато наважуються на спробу втечі.
Окрім цього, від початку 2025 року до серпня на українсько-білоруському кордоні затримали 911 чоловіків за спробу незаконного перетину – удвічі більше, ніж за три попередні роки разом. Найактивніше намагалися втекти з Житомирщини (372 випадки), Рівненщини (365) та Волині (138), тоді як у Київській області зафіксували 36 спроб.