Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Що відомо про затриманого чоловіка, який прикинувся бабусею?

На кордоні з Молдовою на пункті пропуску "Нові Трояни" затримали 30-річного чоловіка, який намагався прикинутися бабусею 1954 року народження. Він їхав машиною із жінкою. Вони показали необхідні документи, однак увагу прикордонників привернуло те, що "бабуся" не говорила, а на всі питання відповідала водійка.

Тому "бабусю" провели в кабінет, де змусили скинути хустку, щоб добре розгледіти обличчя. Однак під жіночим одягом ховався чоловік.

Після цього, на чоловіка склали адміністративний протокол. А жінці загрожує кримінальна відповідальність за спробу незаконного переправлення людей через кордон.

Як "бабуся" намагалась перетнути кордон: дивіться відео

Що відомо про інші випадки незаконного перетину кордону?