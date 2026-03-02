Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Что известно о задержанном мужчине, который притворился бабушкой?
На границе с Молдовой на пункте пропуска "Новые Трояны" задержали 30-летнего мужчину, который пытался притвориться бабушкой 1954 года рождения. Он ехал на машине с женщиной. Они показали необходимые документы, однако внимание пограничников привлекло то, что "бабушка" не говорила, а на все вопросы отвечала водитель.
Поэтому "бабушку" провели в кабинет, где заставили сбросить платок, чтобы хорошо разглядеть лицо. Однако под женской одеждой скрывался мужчина.
После этого, на мужчину составили административный протокол. А женщине грозит уголовная ответственность за попытку незаконной переправки людей через границу.
Как "бабушка" пыталась пересечь границу: смотрите видео
Что известно о других случаях незаконного пересечения границы?
В Государственной пограничной службе Украины сообщают о систематических попытках военнообязанных незаконно пересечь границу, в частности под видом туристов в горных районах западных областей – Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской. По словам подполковника Игоря Заруднева, такие случаи фиксируют ежедневно, особенно во время туристического сезона.
Также на Закарпатье сохраняются многочисленные попытки незаконного пересечения границы, часто через реку Тиса с помощью криминальных группировок. Люди платят тысячи долларов, рискуют жизнью, а детей даже привлекают к переправам. Большинство нарушителей задерживают пограничники, но из-за слабого наказания многие решаются на попытку побега.
Кроме этого, с начала 2025 года до августа на украинско-белорусской границе задержали 911 мужчин за попытку незаконного пересечения – вдвое больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Активно пытались убежать из Житомирской области (372 случая), Ровенской (365) и Волыни (138), тогда как в Киевской области зафиксировали 36 попыток.