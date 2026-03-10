У чому полягала схема?

Чоловік змовився з іншими особами для виготовлення довідки МСЕК про призначення групи інвалідності. Таким чином він хотів отримувати пенсію, а також безперешкодно поїхати з України, отримавши відстрочку. У вироку суду йдеться, що схему киянин організував ще у 2024 році.

Дивіться також Чоловік не прибув до ТЦК за повісткою: який вирок виніс суд

Свої персональні дані він передав спільникам, які виготовили довідку та встановили чоловікові ІІ групу інвалідності у Добропільській філії Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Із цією фальшивкою, чоловік звернувся до пенсійного фонд через вебпортал, щоб йому призначили пенсію через інвалідність. За це він щомісячно мав отримувати 2 361 гривню. Далі киянин пішов до Управління соцзахисту Подільської РДА у Києві, де просив собі додаткову державну допомогу.

Однак фахівці закладів визначили, що чоловік надає їм підроблені документи. Пенсійний фонд України звернувся до правоохоронців.

Що вирішив суд?

Під час судового засідання організатор схеми визнав свою провину й розповів, що мав угоду з прокурором. Крім того, чоловік хотів загладити провину й добровільно перерахував на потреби ЗСУ 50 тисяч гривень.

Суд прийняв щиросердне зізнання чоловіка. Однак йому присудили штраф за порушення трьох статей Кримінального кодексу України: замах на шахрайство, виготовлення та використання підроблених документів). Киянина оштрафували на 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 51 тисяча гривень. Також в нього вилучили телефон, через який чоловік оформлював незаконні заявки на отримання виплат.

Як суди карають за порушення законів під час війни?